Σεισμός Τουρκία: Νεκροί, τραυματίες, τρόμος – Δεκάδες εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα

Σεισμός Τουρκία: Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1.070 τραυματίστηκαν, από τον μεγάλο σεισμό 6,8 βαθμών στην ανατολική Τουρκία. Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) τόνισε πως 922 τραυματίστηκαν από τον πολύ ισχυρό σεισμό στην Τουρκία, εκ των οποίων 433 στην επαρχία Ελαζίγ και 222 στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια. Λίγη ώρα μετά οι τραυματίες είχαν ανέλθει στους 1.070. «Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Πάντως, νωρίς το πρωί του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι οι εγκλωβισμένοι ανέρχονται στους 38.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από τον μεγάλο σεισμό των 6.8 Ρίχτερ. Πέντε κτίρια στην πόλη Σιβρίς και 25 στην πόλη Ντογκανιόλ της επαρχίας Μαλάτεια καταστράφηκαν, γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ. Η AFAD ανέφερε ότι σημειώθηκαν 118 μετασεισμοί μεγέθους από 2,7 έως 5,4 βαθμών. Εκατοντάδες σκηνές, κρεβάτια και χιλιάδες κουβέρτες έχουν σταλεί στις πληγείσες πόλεις.

Λέκκας για τον σεισμό στην Τουρκία: Θα ακολουθήσουν μετασεισμοί μέχρι και 6,5 Ρίχτερ

Ανήσυχος για την έκταση των ζημιών από τον ισχυρότατο σεισμό, 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Τουρκία, εμφανίστηκε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, γιατί ήταν πολύ επιφανειακός. Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός μέχρι την Βηρυτό. Ήταν πολύ ισχυρός και πιθανότατα έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί μεγέθους ακόμη και 6,5 Ρίχτερ. Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι δεν προήλθε από το πολύ γνωστό ρήγμα της Ανατολίας ούτε έχει σχέση με του πολύ πρόσφατους σεισμούς στην Μικρά Ασία απέναντι από την Λέσβο. Σφοδρότατο και πολύ επιφανειακό χαρακτήρισε σε δηλώσεις του, τον σεισμό ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σεισμός Τουρκία: Οι πρώτες μαρτυρίες

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ. Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές, περιέγραψε ότι είδε ένα κτήριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο.

«Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός», σημείωσε. Εικόνες που έρχονται από την Τουρκία και διαδίδονται στα social media δείχνουν κτήρια που έχουν καταρρεύσει. Παράλληλα, κρατικά ΜΜΕ στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της χώρας.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Λίβανο μετέδωσαν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Βηρυτό και την Τρίπολη. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε από την μεγάλη δόνηση και όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύεται από τα τοπικά μέσα, βγήκε πανικόβλητος στους δρόμους.

Σεισμός Τουρκία: Εκατοντάδες ομάδες διασωστών στην περιοχή

Περισσότερες από 400 ομάδες διασωστών έχουν σταλεί στην περιοχή για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

«Κινητοποιήσαμε τέσσερις ομάδες στην περιοχή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρετζέπ Σαλτζί, της τουρκικής Ένωσης Ερευνών και Διάσωσης (AKUT).

«Μάθαμε ότι έχουν πέσει κτήρια, ετοιμαζόμαστε να στείλουμε και άλλες ομάδες, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν, Δένδια – Τσαβούσογλου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον τουρκικό λαό για τον αποψινό καταστροφικό σεισμό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εφόσον ζητηθεί.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι προς το παρόν ελέγχεται η κατάσταση από τα τουρκικά συνεργεία και ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση τις πρωινές ώρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να του εκφράσει την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση που δοκιμάζονται από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Ν. Δένδιας εξέφρασε επίσης την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας προς τους πληγέντες.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επικοινώνησε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Ο Ν. Δένδιας, όπως επίσης γίνεται γνωστό, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο ενημερώνει για τις συναφείς εξελίξεις.

