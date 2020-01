My style rocks Ευρυδίκη: Έξω φρενών ο Κουδουνάρης με την παίκτρια

My style rocks Ευρυδίκη: Η επιλογή της Ευρυδίκης στο επεισόδιο της Τρίτης του My Style Rocks προκάλεσε την αυστηρή κριτική του Στέλιου Κουδουνάρη, αλλά και μια ένταση μεταξύ κριτή και παίκτριας. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου φορούσε μια ρόμπα και ένα κορμάκι, σε ένα look με το οποίο θα υποδεχόταν τον άνδρα της σε μια προσωπική τους στιγμή. «Καταλαβαίνω την αγωνία σου και την επιθυμία σου να γδύνεσαι σε αυτό το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον γδύσου σωστά» ήταν το πρώτο, πρώτο σχόλιο του Στέλιου Κουδουνάρη στην παίκτρια του My Style Rocks.

«Να βάλεις τη σωστή ρόμπα, το σωστό καλτσόν, το σωστό παπούτσι» συνέχισε και πρόσθεσε πως οι συνδυασμοί που επέλεξε η παίκτρια δεν ταιριάζουν. «Δεν ταιριάζουν, δηλαδή αν ο άνδρας σου έχει στιλ θα πει “τι έπαθε αυτή τώρα;”» συνέχισε ο κριτής του My Style Rocks. Η κριτική του Στέλιου Κουδουνάρη δεν άρεσε καθόλου στην Ευρυδίκη, η οποία είπε εμφανώς ενοχλημένη: «Εγώ ό,τι και να κάνω δεν σας αρέσει», για να λάβει την απάντηση: «Ε, ναι γιατί δεν ντύνεσαι ρε αγάπη μου, γδύνεσαι».

My style rocks Ευρυδίκη: «Γδύνομαι σπίτι μου, δεν γδύνομαι στην τηλεόραση» είπε ο Κουδουνάρης

«Δεν μπορώ τον συντηρητισμό σας, τον θεωρώ πολύ υποκριτικό» σχολίασε στη συνέχεια η παίκτρια του My Style Rocks, προκαλώντας την αμήχανη αντίδραση του Στέλιου Κουδουνάρη, ο οποίος ξέσπασε σε ένα νευρικό γελάκι. Ο Στέλιος Κουδουνάρης μάλιστα στηλίτευσε και πάλι την «εμμονή» όπως είπε της παίκτρια του My Style Rocks να γδύνεται, με την Ευρυδίκη να του απαντά πως και εκείνος θα το έκανε αν ήταν γυναίκα. «Γδύνομαι σπίτι μου, δεν γδύνομαι στην τηλεόραση» της απάντησε ο κριτής.