Συμφωνία για Λιβύη: Στρατιωτικές δυνάμεις του Σάρατζ άνοιξαν πυρ

Συμφωνία για Λιβύη: Πριν στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές των ηγετών στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη όπου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υπάρξει κατάπαυση του πυρός μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη, οι εχθροπραξίες – σύμφωνα με καταγγελίες από την πλευρά του Λιβυκού Εθνικού Στρατού – φαίνεται πως ξεκίνησαν και πάλι με ευθύνη του Σάρατζ. Οι φόβοι που υπήρχαν μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και κατά πόσο οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές θα την τηρήσουν φαίνεται πως επαληθεύτηκαν.

Όπως έγινε γνωστό, πριν από λίγη ώρα στρατιωτικές δυνάμεις που στηρίζουν την πλευρά Σάρατζ – όπως καταγγέλλει ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός – άνοιξαν πυρ παραβιάζοντας έτσι τη συμφωνία για εκεχειρία. Όπως ισχυρίζονται οι λιβυκές στρατιωτικές δυνάμεις του Χαλίφα Χαφτάρ Σύροι πολιτοφύλακες και πολιτοφύλακες της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Φαγιέζ αλ Σάρατζ άνοιξαν πυρ «σε ευθεία παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» που αποφασίστηκε στο Βερολίνο.

#GNA #Syrian militias have opened fire in a direct violation of the ceasefire, #LNA forces are responding with full force in Ain-Zara #Tripoli .

«Απαντάμε με πλήρη ισχύ » ήταν η απάντηση από την πλευρά του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χάφταρ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο LNA, τουλάχιστον 9.000 εθελοντές που βρίσκονται στο πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ ετοιμάζονται να αναπτυχθούν περιμετρικά της Τρίπολης. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Βερολίνο να σκόρπισαν χαμόγελα στην Ευρώπη με την ελπίδα ότι θα τηρηθούν όλα όσα συμφωνήθηκαν σχετικά με την εκεχειρία στην περιοχή από τις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ωστόσο όλες οι μεγάλες δυνάμεις που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην περιοχή καθώς και ξένοι αναλυτές εξέφραζαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το αν θα τηρηθεί και για πόσο διάστημα η κατάπαυση του πυρός. Δεν χρειάστηκαν παρά λίγες ώρες μέχρι να διαφανεί ότι η εκεχειρία που αποφασίστηκε στο Βερολίνο – ερήμην του Σάρατζ και του Χαφτάρ – κρεμόταν από μία κλωστή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν και πάλι από την πλευρά του Σάρατζ, γεγονός που ρίχνει «βόμβα» στα σχέδια των ηγετών που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για εκεχειρία.

9000 volunteers from #Cyrenaica are preparing to be mobilized to #Tripoli within the next 24hours after finishing their training program.#LNA #Libya. pic.twitter.com/QzADzKvmDn

— M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020