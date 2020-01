Αυστραλιανό Όπεν 2020: Τενίστας είπε σε κορίτσι «καθάρισε μου τη μπανάνα»

Αυστραλιανό Όπεν 2020: Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η κίνηση του Γάλλου τενίστα Elliot Benchetrit σε προκριματικό αγώνα για το Open της Αυστραλίας να ζητήσει από ένα κορίτσι για τις μπάλες να του καθαρίσει τη μπανάνα. Στο βίντεο φαίνεται ο Γάλλος τενίστας που είναι στην 229η θέση της παγκόσμιας κατάταξης να διατυπώνει το αίτημά του στο κορίτσι το οποίο τον κοιτάζει αμήχανα.

Την αμηχανία έλυσε ο διαιτητής της αναμέτρησης ο οποίος ζήτησε από τον Benchetrit να καθαρίσει μόνος του το φρούτο του. Ο Γάλλος τενίστας διατύπωσε το αίτημά του επειδή είχε αρκετά από τα δάχτυλά του καλυμμένα με επίδεσμο επειδή είχαν φουσκάλες. Ο Benchetrit ξεπέρασε, πάντως, την αμηχανία με επιτυχία καθώς κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης στην οποία θα αντιμετωπίσει το νο91 της παγκόσμιας κατάταξης τον Ιάπωνα Yuichi Sugita.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) 19 Ιανουαρίου 2020