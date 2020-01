Τσιτσιπάς – πατέρας: Ο τενίστας μιλά για το ξέσπασμα με τη ρακέτα

Τσιτσιπάς – πατέρας: Για το ατυχές περιστατικό με τον πατέρα του μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο Reuters τονίζοντας πως ντράπηκε πολύ που είδε έτσι τον εαυτό του. Ο Έλληνας τενίστας είχε ξεσπάσει μετά την ήττα του στο πρώτο σετ με τον Νικ Κύργιο σε αγώνα για το ATP Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία, πετώντας με μανία την ρακέτα του, η οποία όμως χτύπησε τον πατέρα του και προπονητή του Απόστολο Τσιτσιπά, που καθόταν στον «πάγκο». Απαντώντας, μετά το τέλος του αγώνα στους δημοσιογράφους, για το περιστατικό, είπε με χιουμοριστική διάθεση πως ελπίζει να μην τον κλείσει τιμωρία στο δωμάτιό του.

Και τώρα, μιλώντας στο Reuters, ενόψει της πρεμιέρας του στο Australian Open την Δευτέρα, δήλωσε για το περιστατικό: «Ντράπηκα που είδα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση, κρατούσα να πάντα μέσα μου και εξερράγην σε κάποια στιγμή». Και συνέχισε, λέγοντας: «Έχω δουλέψει πραγματικά πολύ σε αυτό. Νομίζω πως το να είμαι ισορροπημένος και να σκέφτομαι σωστά θα με βοηθήσει. Εάν είσαι την μία ημέρα έτσι και την άλλη αλλιώς με τα συναισθήματά σου, αυτό μπορεί να σου κοστίσει».

Ένα άλλο θέμα που θέλει να βελτιώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι η αντίδρασή τους στις αποτυχίες, ένα μάθημα που λέει ότι έμαθε μετά την πρόωρη έξοδό του από το Montreal Masters τον Αύγουστο. «Εκείνη την εποχή σκεφτόμουν: «Γιατί πρέπει να είσαι τόσο στρεσαρισμένος; Δεν υπάρχει λόγος» δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Reuters. «Απλά ξεκίνα από την αρχή σε ένα νέο τουρνουά, μην σκέφτεσαι τι συνέβη στο παρελθόν και προσπάθησε να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς, να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Νομίζω ότι εάν το σκέφτεσαι τόσο πολύ, θα καταστρέψει το παιχνίδι σου».

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh

— JC 🎾. (@Joe__Tennis) January 7, 2020