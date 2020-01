Αεροσκάφος αδειάζει καύσιμα: Η στιγμή που πέφτουν πάνω σε σχολείο – 56 τραυματίες

Αεροσκάφος αδειάζει καύσιμα: Η στιγμή που το αεροσκάφος των Delta Air Lines αδειάζει καύσιμα, τα οποία προσγειώνονται σε κατοικημένη περιοχή του Λος Αντζελες, απαθανατίστηκε σε κάμερα. Το αεροσκάφος που επρόκειτο να ταξιδέψει για τη Σαγκάη από το Λος Αντζελες, άδειασε τα καύσιμά του πάνω από κατοικημένη περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά σχολεία, με πολλά καύσιμα να πέφτουν σε αυτά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την κίνηση αυτή τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 56 άτομα, ενώ επισημάνθηκε πως δεν υπήρχε λόγος εκκένωσης των σχολείων ή άλλων κτιρίων στην περιοχή, καθώς τα καύσιμα εξατμίστηκαν και τίποτα εύφλεκτο δεν έμεινε στον αέρα ή έφτασε στο έδαφος.

Η κάμερα ερασιτέχνη, δείχνει ξεκάθαρα το αεροσκάφος να ρίχνει πάνω στην κατοικημένη περιοχή τα καύσιμά του, λίγο μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο του Λος Αντζελες. Το αεροπλάνο βρισκόταν σε διαδικασία απογείωσης, αλλά χρειάστηκε να αδειάσει τα καύσιμά του και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, καθώς, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Delta Air Lines «υπήρξε πρόβλημα στους κινητήρες και γι’ αυτό απαιτήθηκε η γρήγορη επιστροφή στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού άδειασε τα καύσιμά του όπως απαιτείται από τις διαδικασίες ασφαλούς προσγείωσης».

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, τόνισε πως «υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την ρίψη καυσίμων από αεροσκάφη, καθώς αυτά θα πρέπει να πέφτουν σε μη κατοικημένες περιοχές και σε μεγάλα ύψη, ώστε να εξατμίζονται». Σύμφωνα με παιδιά που «ψεκάστηκαν» από τα καύσιμα, η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη, ενώ κάποιοι παρουσίασαν ερεθισμό στο δέρμα τους και άλλοι είχαν πονοκέφαλο.

#BREAKING : At least 17 children and 9 adults complained of minor injuries after #Delta Flight DL89 dumping fuel onto local street and elementary school in #Cudahy east of #LosAngeles. as it made it's approach to #LAX. pic.twitter.com/awoj8CKGLY

