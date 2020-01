My style rocks 2020 επεισόδιο 1: Οι… ατάκες, η νικήτρια της πρεμιέρας και η τηλεθέαση

My style rocks 2020 επεισόδιο 1: Το My Style Rocks επέστρεψε από χθες ανανεωμένο και η Κατερίνα Στικούδη που πήρε τη θέση της παρουσιάστριας, έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό του παιχνιδιού μόδας. Λίγο μετά, υποδέχθηκε τα τρία μέλη της κριτικής επιτροπής, Στέλιο Κουδουνάρη, Έλενα Χριστοπούλου και Λάκη Γαβαλά, ζητώντας την επιείκειά τους με τα κορίτσια που διαγωνίζονται φέτος. Το My Style Rocks ήρθε ανανεωμένο και σάρωσε σε νούμερα τηλεθέασης.

Δυναμικό κοινό:

My Style Rocks 22,1%

Ο Τροχός της Τύχης 18%

Deal 16,9%

Γυναίκα Χωρίς Όνομα 15,5%

Still Standing 14,8%

Γενικό κοινό:

Ο Τροχός της Τύχης 19,9%

Still Standing 18,7%

My Style Rocks 18%

Γυναίκα Χωρίς Όνομα 17,7%

Deal 15,4%

My style rocks 2020 πρεμιέρα

H πρώτη εμφάνιση της εγγονής του Άκη Τσοχατζόπουλου

Η Κιάρα Μαρκέζη – πατέρας της είναι ο Αλέξανδρος Τσοχατζόπουλος, γιος του Άκη- στην πρώτη της εμφάνιση στο My Style Rocks πήρε 2 από τον Λάκη Γαβαλά και 1 από τον Στέλιο Κουδουνάρη και την Έλενα Χριστοπούλου.

Ο εξοργισμένος Κουδουνάρης επιστρέφει

H Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που στα 18 της συμμετείχε στα καλλιστεία «Playmate» σχεδόν εξόργισε τον Στέλιο Κουδουνάρη. «Δεν είμαι προβληματισμένος, είμαι εκνευρισμένος γιατί βλέπω ότι δεν σέβεσαι το παλτό σου. Εγώ δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να πετάει το παλτό του στο πάτωμα έτσι, μόνο κάλτσες πολύ αργά το πρωί μετά από ένα ξενύχτι, υποθέτω…» της σχολίασε μεταξύ άλλων.

Η Μαρία Καζαριάν αλά Κιμ Καρντάσιαν

Η αδερφή της νικήτριας του GNTM, Ειρήνης Καζαριάν, συγκέντρωσε βαθμολογία 2,2 από τις υπόλοιπες κοπέλες, ενώ δεν άρεσε ούτε στους κριτές. Ο Λάκης Γαβαλάς της έβαλε 2, ο Στέλιος Κουδουνάρης 1, ενώ η Έλενα Χριστοπούλου της είπε πως «θα ήθελα να έχω 0 σήμερα στη βαθμολογία γιατί αυτό δεν είναι εικόνα! Σου βάζω 1 επειδή δεν υπάρχει 0».

Ένα… «θερμό» καλωσόρισμα

Η διαγωνιζόμενη από τον Βόλο, Αμίνα Χακίμ, στην πρεμιέρα του My Style Rocks, εξήγησε για την επιλογή της εμφάνισής της :«Πάω για brunch. Είμαι μάνατζερ σε πρακτορείο μοντέλων και πάω να συναντήσω την Άννα Γουίντουρ, την διευθύντρια της αμερικανικής Vogue».

Ο Λάκης Γαβαλάς της είπε ότι εγκρίνει την τσάντα της, αλλά θα της αφαιρούσε τα σκουλαρίκια και της έδωσε 3. Ενώ η Έλενα Χριστοπούλου διαφώνησε με το μακιγιάζ της: «Δεν μπορείς να πας βαμμένη σαν καρακαλτάκα» και της έβαλε 2. Τέλος, ο Στέλιος Κουδουνάρης της εξήγησε ότι είναι λάθος επιλογή όλο το look της, καλωσορίζοντάς την επίσης με 2.

Η νικήτρια του πρώτου επεισοδίου