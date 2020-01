Τριντό γένια: Το μούσι που τρέλανε το Twitter – “Είναι τόσο σέξι πλέον”

Τριντό γένια: Με νέο λουκ υποδέχτηκε το 2020 ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, προκαλώντας πολλά σχόλια από τους θαυμαστές του. Ο επίσημος φωτογράφος του πρωθυπουργού του Καναδά, Άνταμ Σκότι, αποκάλυψε την νέα εμφάνιση του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα. Στην φωτογραφία φαίνεται o Τζάστιν Τριντό με τα γκρίζα μούσια του και τα δάχτυλα μπροστά στα χείλη του, ατενίζοντας μπροστά. Μια άλλη φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του πρωθυπουργού στο Twitter, προσφέρει μια δεύτερη ματιά στην νέα γενειάδα του Τριντό.

“Νομίζω ότι του δίνει έναν αέρα ωριμότητας και εμπειρίας» δήλωσε η Λια Μόριγκαν, σύμβουλος image για άνδρες με έδρα το Τορόντο. Η Μόριγκαν λέει πως ο Τζάστιν Τριντό είναι μέσα στην μόδα με την νέα του γενειάδα, καθώς πολλοί άνδρες, τα τελευταία χρόνια, επιδεικνύουν τις γκρίζες τρίχες του προσώπου τους. Όπως δήλωσε στο Global News: «Είναι σαν να θέλει να πει: Δεν είμαι απλά ένα νεαρό όμορφο αγόρι. Τώρα, έχω πλέον εμπειρία» ενώ πρόσθεσε πως η γενειάδα του είναι πολύ περιποιημένη και δεν κυριαρχεί στην εμφάνιση του Τζάστιν Τριντό.

Ο Τζάστιν Τριντό με το νέο του λουκ θέλει να δείξει πως έχει ωριμάσει, πως δεν είναι ένας νεαρός, όμορφος πολιτικός. Η Μόριγκαν λέει επίσης ότι η νέα γενειάδα του Καναδού πρωθυπουργού είναι μια «συνειδητή κίνηση» που αντικατοπτρίζει ένα νέο κεφάλαιο για τον ίδιο, καθώς εισέρχεται στην δεύτερη θητεία του. Δείχνει επίσης ότι έχει πλέον αρχίζει να γκριζάρει καθώς πλησιάζει σιγά σιγά τα 50.

Φυσικά, οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να προσφέρουν τις δικές τους αναλύσεις σχετικά με την γενειάδα. «Είναι μια προσπάθεια του Τριντό να δείξει πως είναι πλέον ώριμος πολιτικός» έγραψε μία χρήστης. «Δείχνει πολύ καλύτερος, πολύ πιο ώριμος και σοβαρός. Μου αρέσει» πρόσθεσε κάποια άλλη με μία τρίτη να γράφει: «Ο Τζάστιν Τριντό είναι τόσο σέξι πλέον» ενώ ένας άλλος έσπευσε να γράψει: «Σας παρακαλώ, μη αφήσετε τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει με γένια. Δεν είναι ο Τζάστιν Τριντό».

Όμως, τα γένια του Τζάστιν Τριντό δεν άρεσαν σε όλους. Ένας χρήστης του Instagram τα περιέγραψε ως «μια ωραία προσπάθεια να δείξει πως έχει γένια» με έναν άλλον να γράφει: «Σε παρακαλώ, όχι! Ξυρίσου!». Κάποιοι άλλοι, πάλι, παραπονέθηκαν πως η νέα εμφάνιση του Τζάστιν Τριντό γίνεται και πάλι θέμα συζήτησης. «Αυτό είναι το θλιβερό αποτέλεσμα της εκλογής ενός ατόμου που είναι ένας όμορφος ηγέτης» έγραψε ένας χρήστης του twitter, προσθέτοντας: «Η κριτική που του ασκείται βασίζεται στην εμφάνισή του».

Ο Τζάστιν Τριντό είναι ο πρώτος εν ενεργεία Καναδός πρωθυπουργός που έχει γένια εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Please don't let #DonaldTrump grow a beard. He's no #JustinTrudeau #JustinTrudeauBeard

Justin Trudeau looks so sexy with his salt and pepper beard 😍😍😍😍YAASSS serving BDE 🤪🤪🤪

