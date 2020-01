My Style Rocks Κιάρα: Ξεσπά η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου

My Style Rocks Κιάρα: Το My Style Rocks επιστρέφει από την Δευτέρα στους δέκτες μας. Μέσα από τα τρέιλερ του ΣΚΑΪ έχουμε ήδη γνωρίσει τις παίκτριες του My Style Rocks, (δείτε τις ΕΔΩ). Φέτος στο παιχνίδι συμμετέχει η Κιάρα Τσοχατζοπούλου, εγγονή του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ακη Τσοχατζόπουλου.

«Αισθάνομαι ωραία για τη συμμετοχή μου στο My Style Rocks και περίεργα για αυτά που λένε για τον παππού μου», δηλώνει η Κιάρα Τσοχατζοπούλου στο «Secret». Η παίχτρια αναφέρει. «Έκανε κάποια σχόλια ο Λάκης Γαβαλάς που δεν μου άρεσαν. Εγώ αυτήν τη στιγμή κάνω νέο ξεκίνημα και προσπαθώ αρκετό καιρό να δουλέψω στον χώρο της μόδας για να επιβιώσω. Θεωρώ ότι το να αναφέρονται στον παππού μου είναι χτύπημα κάτω από τη μέση και δεν έχει καμία σχέση η συμμετοχή μου στο My Style Rocks».

«Στο πλευρό μου είναι πάντα η μητέρα μου, η φωτογράφος Μαρία Μαρκέζη, η οποία με στηρίζει σε κάθε βήμα, είτε επαγγελματικό είτε προσωπικό. Αλλά και σε όλες τις αποφάσεις μου είναι στο πλευρό μου», προσθέτει η Κιάρα Τσοχατζοπούλου.

«Θέλω μέσα από τη συμμετοχή μου στο παιχνίδι αυτό να αποδείξω ότι έχω το δικό μου, ξεχωριστό στυλ και, γιατί όχι, επειδή βάζω πάντα ψηλούς στόχους, να κερδίσω» σημειώνεται η παίχτρια.

Η Κιάρα Τσοχατζοπούλου γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 2000, όταν, ο παππούς της ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Σημίτη. Είναι κόρη του επιχειρηματία Αλέξανδρου Τσοχατζόπουλου, του γιου του Ακη Τσοχατζόπουλου και της φωτογράφου Μαρίας Μαρκέζη. Το My Style Rocks επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΣΚΑΪ στις 13 Ιανουαρίου με παρουσιάστρια την Κατερίνα Στικούδη. Στις θέσεις της κριτικής επιτροπής θα καθίσουν οι Στέλιος Κουδουνάρης, Ελενα Χριστοπούλου και Λάκης Γαβαλάς.