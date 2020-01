Πυροβόλησε παιδιά – ΗΠΑ: Πέταξαν χιονόμπαλες στο αυτοκίνητό του

Πυροβόλησε παιδιά – ΗΠΑ: Η αστυνομία αναζητεί έναν άνδρα ο οποίος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δυο παιδιά. Τα παιδιά αυτά, που έπαιζαν χιονοπόλεμο, πέταξαν χιονόμπαλες εναντίον του αυτοκινήτου του στην Πολιτεία Ουισκόνσιν. Ένα κορίτσι 12 ετών κι ένα αγόρι 13 ετών ήταν ανάμεσα στα μέλη μιας παρέας παιδιών που πέταγε χιονόμπαλες σε διερχόμενα αυτοκίνητα στο Μιλγουόκι. Μία πόλη σχεδόν 600.000 κατοίκων στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ.

«Μια από τις χιονόμπαλες χτύπησε ένα λευκό Τογιότα (…) και ο οδηγός του αυτοκινήτου πυροβόλησε εναντίον της παρέας των παιδιών, τραυματίζοντας τα δύο θύματα», εξήγησαν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν. Διευκρίνισαν ωστόσο, ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των δύο παιδιών. Ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του οργανισμού Gun Violence Archive, τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από σφαίρες στις ΗΠΑ από την Πρωτοχρονιά μέχρι σήμερα.

Two children, ages 12 and 13, were shot after throwing snowballs at passing cars in Milwaukee, Wisconsin, police say https://t.co/fFfxqtXl8p

— CNN (@CNN) January 6, 2020