Επίθεση σε καταυλισμό Μόρια: Τρεις στο νοσοκομείο – Ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση σε καταυλισμό Μόρια: Ένας 20χρονος Αφρικανός νοσηλεύεται από το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, σε κρίσιμη κατάσταση, με μηχανική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ζητήσει άσυλο, τραυματίστηκε από 27χρονο Αφγανό. Ο 27χρονος έχει συλληφθεί όταν επισκέφθηκε τον καταυλισμό της Μόριας για να δει ομοεθνείς του που διαμένουν εκεί. Σημειώνεται ότι ο Αφρικανός διέμενε σε δομή στην πόλη της Μυτιλήνης ως μέλος ευάλωτης κατηγορίας αιτούντα άσυλο. Και αυτό γιατί είναι διασωθείς ναυαγίου βάρκας, με την οποία ήρθε τον περασμένο Ιούνιο.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης νοσηλεύονται, επίσης, άλλοι δύο άλλοι Αφρικανοί, που τραυματίσθηκαν από τον ίδιο Αφγανό, των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι καλύτερη. Και οι τρεις Αφρικανοί αντιστάθηκαν όταν ο Αφγανός αποπειράθηκε να τους πάρει τα κινητά τηλέφωνα που είχαν. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου συμβάντος ήταν και οι συγκρούσεις μεταξύ Αφρικανών και Αφγανών το πρωί της περασμένης Παρασκευής, 3 Ιανουαρίου, έξω από το ΚΥΤ της Μόριας, οι οποίες και αντιμετωπίστηκαν από την αστυνομία με τη χρήση χημικών.

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν ένας 31χρονος Ιρανός κρατούμενος βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας απαγχονισμένος σε χώρο του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ) που λειτουργεί μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας. Από την Αστυνομία επιβεβαιώνεται απλά το γεγονός χωρίς να δίνεται καμία άλλη πληροφορία. Στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ της Μόριας κρατούνται αυτή τη στιγμή 85 συνολικά άτομα για τα οποία συντρέχουν διάφοροι λόγοι κράτησης, κυριότερα επειδή θεωρούνται χαμηλού προσφυγικού προφίλ με λιγότερες πιθανότητες να πάρουν άσυλο ή άτομα που επιστρέφουν στην Τουρκία.

