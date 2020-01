Τσιτσιπάς πατέρας: Νεύρα ο Στέφανος – Χτύπησε τον πατέρα του κατά λάθος

Τσιτσιπάς πατέρας: Πολλά νευρά είχε για ακόμα μία φορά εντός αγωνιστικού χώρου ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αν και πραγματοποίησε καλή εμφάνιση ο Έλληνας τενίστας έχασε στο τάι μπρέικ (9-7) το 1ο σετ του αγώνα του με τον Νικ Κύργιο στο ATP Cup. Ο Στέφανος ήταν παραπάνω απ’ ότι έπρεπε εκνευρισμένος με τον τρόπο που έχασε το σετ και ξέσπασε. Έτσι, αντέδρασε κάπως υπερβολικά με τη «μπάλα» να παίρνει και τον πατέρα του.

Ο Τσιτσιπάς χτύπησε με την ρακέτα του τον πάγκο και όπως φαίνεται η κίνηση του αυτή και τραυμάτισε κατά λάθος και τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο στο δεξί χέρι. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εκτός εαυτού. Από την άλλη, η μητέρα του, Τζούλια, σηκώθηκε από την θέση της στην εξέδρα για να του κάνει παρατηρήσεις.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh

— JC 🎾. (@Joe__Tennis) January 7, 2020