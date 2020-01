Σουλεϊμανί κόρη: «Οι ΗΠΑ θα ζήσουν μαύρες μέρες» – Θρήνος στην κηδεία του Ιρανού

Σουλεϊμανί κόρη: Το κέντρο της Τεχεράνης ήταν μαύρο το πρωί από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ. Κρατώντας ένα πορτρέτο του εκλιπόντα επικεφαλής της Δύναμης αλ Κουντς χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πολύ πριν τις 08:00 (06:30 ώρα Ελλάδας) γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Εκεί, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ηγήθηκε της προσευχής που πραγματοποιήθηκε για τον στρατηγό που φονεύθηκε την Παρασκευή από αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

Έχοντας στο πλευρό του τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί και τον επικεφαλής της δικαστικής αρχής Εμπραχίμ Ραϊσί, ο Χαμενεΐ προσευχήθηκε στα αραβικά λίγο μετά τις 09:30 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) προτού αποχωρήσει.

#Iran's SL Khamenei chokes up while leading funeral prayers for #Soleimani in Tehran. Video via the government-run daily Iran. pic.twitter.com/3rhcjVmZJI — Kian Sharifi (@KianSharifi) January 6, 2020

VIDEO: Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei prays over the coffin containing the remains of top military commander Qasem Soleimeni in an emotional ceremony in Tehran pic.twitter.com/KkMzvtMnCG — AFP news agency (@AFP) January 6, 2020

Σουλεϊμανί: Η κόρη του προειδοποιεί

Στο μεταξύ η κόρη του Σουλεϊμανί δήλωσε ενώπιον του τεράστιου πλήθους που έχει συγκεντρωθεί για την κηδεία του στο κέντρο της Τεχεράνης ότι οι ΗΠΑ και ο σύμμαχός τους, το Ισραήλ, θα ζήσουν «μαύρες ημέρες». «Παράφρονα Τραμπ, μην πιστεύεις ότι έχουν τελειώσει όλα τώρα που ο πατέρας μου έγινε μάρτυρας», τόνισε η Ζεϊνάμπ Σουλεϊμανί.

Το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω από το πανεπιστήμιο, αλλά και όσοι Ιρανοί περπατούσαν κατά μήκος των λεωφόρων Ενγκελάμπ («Επανάσταση» στα περσικά) και Αζαντί («Ελευθερία») κρατούσαν κόκκινες σημαίες (το χρώμα του αίματος των «μαρτύρων») ή σημαίες του Ιράν, αλλά και του Λιβάνου και του Ιράκ.

Στους δρόμους αντηχούσαν τα συνθήματα «Θάνατος στην Αμερική», και «Θάνατος στο Ισραήλ». Ένας άνδρας κρατούσε πανό με το σύνθημα #hard_revenge («σκληρή εκδίκηση» στα αγγλικά), ενώ άλλα πανό επίσης στα αγγλικά καλούν σε εκδίκηση για τον φόνο του Σουλεϊμανί. Αναφερόμενη στον θάνατο του στρατηγού Σουλεϊμανί και των άλλων Ιρανών που σκοτώθηκαν μαζί του η κρατική τηλεόραση του Ιράν, που κάλυπτε απευθείας την κηδεία από το κέντρο της Τεχεράνης, είχε τίτλο με κεφαλαία γράμματα: «Άνευ προηγουμένου ανάσταση της ιρανικής πρωτεύουσας κατά την υποδοχή του Χατζ Κασέμ και των μαρτύρων της αντίστασης».

Qasem Soleimani’s daughter, Zeynab Soleimani, gives a fiery speech at his funeral in Tehran, noting Iraqi parliament vote for U.S. troops to leave country, she says Trump’s actions resulted in a “historic union” between Iran and Iraq. pic.twitter.com/JzqEGM0GaN — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 6, 2020