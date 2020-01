Νοτοπούλου Instagram: Η πόζα της άναψε φωτιές στο Twitter

View this post on Instagram

Φεύγει η χρονιά και μας μένουν τρυφερές αναμνήσεις… μουσικές, στιγμές, συναισθήματα και φίλοι καλοί κ αγαπημένοι, γλυκασμός ψυχής… Ευχαριστω τον @komninos_photography για το δώρο του, #εκτος_πλαισίου #froends #retro #κατερινα_νοτοπουλου