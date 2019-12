Λιβύη Χαφτάρ: Η Τουρκία, έτοιμη να στείλει στρατό – Έξω από την Τρίπολη δυνάμεις του Στρατάρχη

Λιβύη Χαφτάρ: Νέα δεδομένα καταγράφονται στη Λιβύη μετά την χθεσινή ανακοίνωση των δυνάμεων του Στρατάρχη Χάφταρ ότι τα στρατεύματά τους βρίσκονται λίγο έξω από την πρωτεύουσα Τρίπολη, η οποία ελέγχεται από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση της Λιβύης έχει ήδη αποστείλει επίσημο αίτημα στην Τουρκία για στρατιωτική βοήθεια με εκπρόσωπο του Ερντογάν να ανακοινώνει ότι «η Άγκυρα θα ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα». Την ίδια ώρα οργιάζουν οι φήμες ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης Φαγιέζ αλ Σαράζ έχει εγκαταλείψει την Τρίπολη και βρίσκεται στο Λονδίνο.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς χθες υπήρξε νέος γύρος τηλεφωνικών επικοινωνιών των ενδιαφερόμενων δυνάμεων. Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους Ντόναλντ Τραμπ, Βαλντιμίρ Πούτιν και Τζουζέπε Κόντε ενώ ο Ρώσος Πρόεδρος μίλησε με τον Ιταλό Πρωθυπουργό και λίγο αργότερα συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Λιβύη.

Exclusive footage: The Libyan National Army (LNA) takes control over “the most important roads” leading up to the center of the capital Tripoli. https://t.co/4T1KU43nrz pic.twitter.com/c4mCFNGJ3v

Αν και οι δυνάμεις της κυβέρνησης της Τρίπολης δεν έχουν σχολιάσει σχετικά, το Κέντρο Ενημέρωσης του Λιβυκού Στρατού ανακοίνωση ότι οι δυνάμεις του Χάφταρ κατέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής θέσεις κλειδιά στα νότια περίχωρα της Τρίπολης αλλά και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2004. Αν οι πληροφορίες ισχύουν, οι δυνάμεις του Χάφταρ βρίσκονται μόλις δέκα χιλιόμετρα από το κέντρο της Τρίπολης.

Οι δυνάμεις του Σαράζ, πάντως, θα έχουν σύντομα τη συνδρομή της Τουρκίας καθώς, όπως ανακοίνωση ο διευθυντής επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν η Άγκυρα θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα για στρατιωτική βοήθεια. «Η λιβυκή κυβέρνηση ζήτησε τη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας. Όπως έχει πει ο πρόεδρος Ερντογάν, ασφαλώς θα τιμήσουμε τη συμφωνία μας», έγραψε στο Twitter ο Φαχρετίν Αλτούν. «Στηρίζουμε τη νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη Λιβύη. Οι εξωτερικές δυνάμεις πρέπει να σταματήσουν να στηρίζουν τις παράνομες οργανώσεις (που μάχονται) τη λιβυκή κυβέρνηση» πρόσθεσε ο Αλτούν.

«Επειδή στηρίζουμε τη λιβυκή κυβέρνηση, δεν θέλουμε η Λιβύη να μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη», υποστήριξε. Προειδοποίησε επίσης ότι οι προσπάθειες «αυτών των περιφερειακών δυνάμεων που εργάζονται για την επαναφορά καταπιεστικών καθεστώτων» θα αποτύχουν. Λίγη ώρα αργότερα η εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι «πλήρως προετοιμασμένες» για πιθανή ανάπτυξή τους στη Λιβύη.

Παράλληλα, ο ύπατος εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ, σκοπεύει να μεταβεί στην λιβυκή πρωτεύουσα Τρίπολη στις 7 Ιανουαρίου, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιταλίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) της Λιβύης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Λίβυος υπουργός Εξωτερικών Ταχίρ Σιγιάλα είχε αργά την Παρασκευή το βράδυ τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπορέλ με θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Λιβύη.

«Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος εξέφρασε την πρόθεση να επισκεφτεί την Τρίπολη στις 7 Ιανουαρίου, μαζί με τους ΥΠΕΞ Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιταλίας για να έχουν συνομιλίες με τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) Φάγιεζ αλ Σάρατζ», υπογράμμισε η ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών.

More photos the captured brand new a #Turkish #BMC #KRIPI for the hand of the #Turkish militias #ISIS and #AlQaida of the #GNA #Tripoli pic.twitter.com/OzmTVpYeGU

— Nawshirwan Post (@NawshirwanPost) December 27, 2019