Αντετοκούνμπο παπούτσια: Γιάννης και Θανάσης μοίρασαν δώρα σε κρατουμένους

Αντετοκούνμπο παπούτσια: Περίοδος εορτών και οι Μπακς, μαζί με τους αδερφούς Αντετοκούνμπο, θέλησαν να κάνουν την ημέρα κάποιων λίγο πιο χαρούμενη. Ο Γιάννης και ο Θανάσης επισκέφθηκαν την τοπική φυλακή «Racine Correctional Institution» κι έκαναν έκπληξη στους κρατούμενους, αφού δώρισαν σε όλους από ένα ζευγάρι παπούτσια «Zoom Freak 1».

Μάλιστα, πριν από δέκα μέρες, ο «Greek Freak» είχε βρεθεί σε παιχνίδι που έγινε στη φυλακή και ανέλαβε καθήκοντα προπονητή. Τα «ελάφια» συνεργάζονται με το «Racine Correctional Institution», σε μια προσπάθεια να καταρρίψουν τα στερεότυπα που συνδέονται με την φυλάκιση.

Spread holiday cheer with @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43 as they surprised residents of the Racine Correctional Institution with their own #ZoomFreak1's before the @werepjustice game!! pic.twitter.com/039SytoWu5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 27, 2019