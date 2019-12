Νικητής Voice 2019: Ο Δημήτρης Καραγιάννης, ο τελικός και το ντεκολτέ της Παπαρίζου

Νικητής Voice 2019: Το κοινό επέλεξε τον Δημήτρη Καραγιάννη για νικητή του φετινού The Voice. Στον τελικό διαγωνίστηκαν η Ελπίδα Γαδ, που άνηκε στην ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και ο Δημήτρης Καραγιάννης που ήταν στην ομάδα του Σάκη Ρουβά, μετά από δύο γύρους. Η Ελπίδα τραγούδησε το «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα», κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.

Αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή ο Δημήτρης Καραγιάννης, με την τελευταία του ερμηνεία στο παιχνίδι, να είναι το τραγούδι «Sorry seems to be the hardest word».

Το κοινό, μετά την σύντομη ψηφοφορία, επέλεξε για νικητή του φετινού διαγωνισμού τον Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι με ένα νέο αυτοκίνητο και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI/ Universal. Αμέσως ο Σάκης Ρουβάς έσπευσε να τον αγκαλιάσει, ενώ ο ίδιος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό, καθώς δεν περίμενε να είναι αυτός που θα επιλέξει το κοινό για νικητή του φετινού The Voice.

«Δεν περίμενα να κερδίσω, γιατί ήμουν εδώ να δοκιμάσω την φωνή μου. Με την καθοδήγηση του Σάκη ήρθε αυτή η νίκη», ανέφερε ο νικητής του διαγωνισμού. Όσο για την φιναλίστ, Ελπίδα Γαδ, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη που την είχε στην ομάδα της, ανακοίνωσε πως θα την έχει μαζί της στο μαγαζί όπου θα κάνει εμφανίσεις.

Το ντεκολτέ της Παπαρίζου κέρδισε την παράσταση

Τελικός του Voice σήμερα και η Έλενα Παπαρίζου είπε να κάνει την πιο σέξι εμφάνισή της από την αρχή του show. Στην έναρξη του τελικού, η γνωστή τραγουδίστρια βγήκε στη σκηνή μαζί με τις παίκτριές της, την Έλλη Πλατάνου και την Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Όλα τα βλέμματα, όπως ήταν φυσικό, έπεσαν πάνω στην Έλενα Παπαρίζου που εμφανίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο ήταν ανοικτό αριστερά και δεξιά, αφήνοντας ακάλυπτα τα υπέροχα πόδια της. Επίσης, το ορθάνοικτο ντεκολτέ της προκάλεσε απανωτά «εγκεφαλικά» στον ανδρικό πληθυσμό.

Στείλτε μας τα μηνύματα σας για να εμψυχώσετε τους φιναλίστ 🎤✌️ #TheVoiceGR #SkaitvGR @SkaitvGR pic.twitter.com/WwBceBDXVq — The Voice of Greece (@TheVoiceofGR) December 22, 2019

Νικητής Voice 2019: Χαμός στο Twitter

Η ανάδειξη του Δημήτρη Καραγιάννη ως νικητή είχε σαφώς πολλούς υποστηρικτές, αλλά δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που υποστήριζαν την Ελπίδα.

Στα social media και κυρίως στο Twitter επικράτησε ένας χαμός με τα μηνύματα και πολλά ακόμα:

Αααα …ξέχασα να σας πω.. Ο Δημήτρης θα μοιραστει το έπαθλο με την Κάτια…(μπέσα διασταυρωμενο λεμε!😂) #TheVoiceGR — Κatmad (@katernel) December 23, 2019

Ότι δεν σας αρέσει ο νικητής του Voice είναι κατανοητό αλλά με το να λέτε όλες αυτές τις "κακίες" μερικοί για αυτόν τον άνθρωπο νομίζετε οτι εσείς είστε καλύτεροι? Μάλλον οχι 🤐🤐🤐 #TheVoiceGR — SonGoku (@SonGokuR21) December 23, 2019

Απλά θεωρώ οτι κέρδισε Αυτός που είχε περισσότερο ανάγκη σύμφωνα με το κόσμο. Οχι οτι δεν αξιζε η κοπέλα ! Για να μην παρεξηγηθούμε ! #TheVoiceGR — AnastaSia Kappa Official 👏 (@anastasiakats88) December 23, 2019

-Βγήκε ένα νικητής.

-Τι θέλεις να πείς ένας νικητής?

-Θέλω να πω ότι είναι μόνος ένας

-Ώστε θέλεις να πείς ότι είναι ένας?

-Ναι θέλω να πω ότι είναι ένας

-Και τι κάνουμε τώρα που είναι ένας…. #TheVoiceGR pic.twitter.com/dx9uj84mJB — Mr. Polisk (@pollllisk) December 23, 2019

#TheVoiceGR Επιτέλους ένας τελικός που δεν ήταν στημένος! Ο άνθρωπος είναι σπάνια περίπτωση καλλιτέχνη. Έχει μια φωνή μαγική. Σε πλυμηριζει συναισθήματα κ σε ταξιδεύει. Στο voice φέτος υπήρξαν πάρα μα πάρα πολλές καλές φωνές κ αυτό κάνει τη νίκη του Δημήτρη ακόμα μεγαλύτερη ; -) — Constantine (@logica1) December 22, 2019

Πάντως με Γιώργο και Ελπίδα πίστευα πως η Ελεονώρα είχε τη νίκη στο τσεπάκι της. Για μένα ήταν οι δύο καλύτερες φωνές που πέρασαν από το #TheVoiceGR — Dr. Chlamydomonas (@chlamydomonadas) December 22, 2019

Τελικά μόνο σε ένα ριάλιτι οι Έλληνες ανέδειξαν ως νικητή τον καλύτερο. Και φυσικά εννοώ αυτόν εδώ!

#thevoicegr pic.twitter.com/wuHPKqlvXA — Zντο (@__Zdo__) December 22, 2019