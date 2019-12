X Factor νικητής 2019: Η ερμηνεία και η ανάρτηση της Βανδή στο Instagram

View this post on Instagram

Τελειώσαμε χθες λοιπόν αυτό το μεγάλο ταξίδι του @xfactorgreece Με μια αγκαλιά από πανέμορφα τραγούδια του @theofanousg και ποσα αλλα που θα ήθελα να πούμε από αυτά που έχει γράψει και δεν είπαμε! Ευχαριστώ όλους μου τους συνεργάτες που κάναν τη ζωή μου πιο εύκολη σε αυτό μου το εγχείρημα,της παρουσιασης και ελπιζω κι εγώ να μην τους δυσκόλεψα ιδιαίτερα!😂 @lid29 δε θα μπορούσα χωρίς εσένα και το ήξερα από την πρώτη μέρα που είπα το Ναι! Περικλη μου και Ακη είστε υπέροχοι!Νικη Τζουλια και αγαπημένη μου Τζο! Φυσικά την όμορφη παρέα των ταλαντούχων κριτων @xmastoras @officialaslanidoumelina @mtsaousopoulos @theofanousg και του @arismakris που πραγματικά ήταν εξαιρετικός! Τον Βαγγέλη μας που χωρίς αυτόν τίποτα δε θα ήταν on time! Την Τσειλι για τις υπέροχες χορογραφίες και τους μοναδικούς μας χορευτές και γενικότερα όλο τον κόσμο που είναι παρα πολλοί και συνέβαλαν στο να βγει αυτό το show! Συγχαρητήρια στον Γιάννη Γροση και σε όλα τα παιδιά!Ειναι τόσο ταλαντούχα που το μόνο που τους λείπει είναι η δισκογραφία για να συνεχίσουν στο ταξίδι της μουσικής πιο επαγγελματικά! Και φυσικά τους αγαπημένους μου @mirodesigners @nakopoulouvaso @bouloubasisv @_e_llena @iamtheoptimusprime που ήταν κοντά μου συνέχεια! Περικλη! «Πλατουλιτσα»! Τέλος!😂