GNTM νικήτρια: Οι δοκιμασίες, το έπαθλο και ο 5ος… κριτής

View this post on Instagram

Με τη σειρά που προκρίθηκαν στον τελικό, Κέισι, Κάτια και Άννα-Μαρία, είναι έτοιμες να παλέψουν για τον τίτλο του επόμενου Greece’s Next Top Model! #GNTMgr @starchanneltv #StarChannelTv