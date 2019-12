Πυροβολισμοί Μόσχα: Ένοπλος άνοιξε πυρ στη Ρωσία

Πυροβολισμοί Μόσχα: Πυροβολισμοί κοντά στο κεντρικό κτήριο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σημειώθηκαν την Πέμπτη, στη Μόσχα. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στον χώρο υποδοχής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, πρώην KGB, γράφει η εφημερίδα Izvestia.Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ κοντά στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ λέγεται ότι υπάρχουν δύο τραυματίες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένας εξ αυτών είναι αστυνομικός. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί, ωστόσο πληροφορίες από ρωσικά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δράστες (από ένας έως τρεις) άνοιξαν πυρ κατά του κτηρίου των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το δίκτυο Baza του Telegram, ο άνδρας φέρεται ότι χρησιμοποίησε όπλο τύπου καλάσνικοφ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να τρέχουν, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

