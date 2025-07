Πιγκουίνος κολυμπά με τους λουόμενους σε παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο επιφύλασσε το Σαββατοκύριακο στους λουόμενους της παραλίας Arpoador στο Ρίο ντε Τζανέιρο: ένας μοναχικός πιγκουίνος του Μαγγελάνου εμφανίστηκε ξαφνικά στα ζεστά, ρηχά νερά της ακτής, κολυμπώντας ανάμεσα σε έκπληκτους τουρίστες και οικογένειες που απολάμβαναν τον ήλιο. Το θαλάσσιο πτηνό, χαρακτηριστικό των παγωμένων νερών της νότιας Νότιας Αμερικής, πλησίαζε τους ανθρώπους με φυσική περιέργεια, αναδύοντας το κεφάλι του περιοδικά και κινούμενο με άνεση, σα να μην είχε χαθεί καθόλου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους και έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας συγκίνηση και χαμόγελα.

Η παρουσία του πιγκουίνου, αν και σπάνια, δεν είναι τόσο ασυνήθιστη όσο φαίνεται, εξηγεί η καθηγήτρια και βιολόγος P. Dee Boersma, ειδική στους πιγκουίνους του Μαγγελάνου. Όπως αναφέρει, πρόκειται πιθανότατα για νεαρό άτομο που γεννήθηκε λίγους μήνες νωρίτερα, κατά την αναπαραγωγική περίοδο στην Αργεντινή. Οι πιγκουίνοι του είδους συνηθίζουν να μεταναστεύουν βόρεια τους χειμερινούς μήνες, ακολουθώντας τα ψάρια. Μπορούν να διανύσουν έως και 4.000 μίλια για να τραφούν, φτάνοντας συχνά μέχρι τον Τροπικό του Αιγόκερω. «Κυνηγούν την τροφή τους όπως θα έκανε κάθε έξυπνος ταξιδιώτης», σχολιάζει η Boersma με χιούμορ.

🐧🌊A Magellanic penguin was spotted in the warm waters off Rio de Janeiro’s Praia do Arpoador, drawing attention from beachgoers who shared images of the unusual visitor on social media pic.twitter.com/Vx1it8bprb

— Reuters (@Reuters) July 2, 2025