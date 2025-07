Μια Σεμ: Από τα τούνελ και την ομηρία της Χαμάς στις διακοπές στη Μύκονο

Η 23χρονη Γαλλοϊσραηλινή, το πρόσωπο της οποίας συνδέθηκε όσο ίσως κανένα άλλο με την τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου 2023 — όταν άνδρες της Χαμάς αιματοκύλισαν το μουσικό Φεστιβάλ Νόβα κοντά στο Ρέιμ, στο νότιο Ισραήλ — βρίσκεται πλέον στη Μύκονο. Η πρώην όμηρος της Χαμάς, η οποία μετά την απελευθέρωσή της αντιμετώπισε αϋπνίες και επιληπτικές κρίσεις, «χτύπησε» τατουάζ με τη φράση «Θα χορέψουμε ξανά», δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δίψα της για ζωή. Δίψα που φαίνεται πως ελπίζει να ξεδιψά στον κυκλαδίτικο παράδεισο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν σβήσει από την ψυχή της τα σημάδια του εφιάλτη της ομηρίας, αλλά και του βιασμού της από Ισραηλινό, λίγους μήνες μετά την επιστροφή της στην ελευθερία.

Την ανέμελη διαμονή της στη Μύκονο έχουν αναλάβει, όπως αποκαλύπτει η Espresso, δύο Έλληνες: ο Αλέξανδρος Μανάφας και ο Γιώργος Αλίστερ. Ο πρώτος, πρωταθλητής στην ελληνορωμαϊκή πάλη και ειδικός στην VIP ασφάλεια, έχει αναλάβει την εποπτεία της προσωπικής της ασφάλειας. Ο δεύτερος, κορυφαίος στο χώρο του πολυτελούς real estate, φρόντισε για τη βίλα που τη φιλοξενεί, καθώς και για τις μεταφορές της — με πολυτελή Cayenne και Range Rover. Παράλληλα, έχει μεριμνήσει και για πιθανή μεταφορά με ελικόπτερο ή ιδιωτικό jet, καθώς η Μία Σεμ συνοδεύεται από έξι φίλες της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Σεμ προσγειώθηκε στη Μύκονο χθες στις 11:30 το πρωί και κατευθύνθηκε σε εντυπωσιακή βίλα στην Αλεόμαντρα, με πισίνα infinity, ιδιωτικό σεφ και υπηρεσίες που θα ζήλευαν βασιλείς και σταρ του Χόλιγουντ. Όπως αναφέρεται, η ίδια, μόλις έφτασε, εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της που θα περάσει λίγες ξέγνοιαστες μέρες στο διάσημο νησί και εντυπωσιάστηκε αμέσως από τη βίλα που τη φιλοξενεί. Φημολογείται μάλιστα ότι σχεδιάζει και ένα ιδιαίτερο πάρτι. Η Espresso επικοινώνησε με τους δύο Έλληνες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα της. Ο Γιώργος Αλίστερ ανέφερε: «Είμαστε εδώ για να της εξασφαλίσουμε διακοπές που δικαιούται ύστερα από τόσα δεινά», ενώ ο Αλέξανδρος Μανάφας συμπλήρωσε: «Η ασφάλειά της είναι πάνω απ’ όλα. Προφανώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το σοκ της ομηρίας, οπότε φροντίζουμε να νιώθει προστατευμένη».

Ο εφιάλτης της 23χρονης ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ενώ διασκέδαζε με φίλο της στο Φεστιβάλ Νόβα, ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν πυροβολώντας αδιακρίτως. Η Σεμ τραυματίστηκε στο χέρι και οδηγήθηκε ως όμηρος στη Γάζα, όπου κρατήθηκε για 55 ημέρες. Τις πρώτες τρεις ημέρες αιμορραγούσε, χωρίς φροντίδα. Της φόρεσαν μπούρκα και της έκαναν χειρουργείο χωρίς αναισθησία. Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, ζούσε στο σπίτι του απαγωγέα της, χωρίς παυσίπονα, αλλάζοντας μόνη της τις γάζες. Εμφανίστηκε σε προπαγανδιστικό βίντεο, στο οποίο αναγκαζόταν να δηλώσει ότι της φέρονταν καλά, ενώ η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Τις τελευταίες μέρες τις πέρασε μέσα σε τούνελ, 60 μέτρα κάτω από τη γη.

