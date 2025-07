Έλον Μασκ κόμμα: Το «American Party», ο Τραμπ και ο Επαμεινώνδας

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, λίγες εβδομάδες μετά την επεισοδιακή ρήξη του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο δισεκατομμυριούχος γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ότι δημιουργεί το «America Party», παρουσιάζοντάς το ως εναλλακτική στο κυρίαρχο δίπολο Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν το κόμμα έχει κατατεθεί επίσημα στις αμερικανικές εκλογικές αρχές. Ο Μασκ, ο οποίος έχει γεννηθεί εκτός ΗΠΑ και άρα δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, δεν ανακοίνωσε ποιος θα το ηγηθεί. Η ίδρυση του κόμματος έρχεται ως συνέχεια της δημόσιας διαμάχης του με τον Τραμπ, που ξεκίνησε με την αποχώρησή του από την κυβέρνηση και εξελίχθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Στη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο Μασκ είχε αναρτήσει δημοσκόπηση στην πλατφόρμα Χ, ρωτώντας αν οι πολίτες επιθυμούν τη δημιουργία νέου κόμματος.

Αναφερόμενος σε αυτή τη δημοσκόπηση, έγραψε το Σάββατο: «Με αναλογία 2 προς 1, θέλετε νέο κόμμα – και θα το έχετε! Όταν πρόκειται για τη χρεοκοπία της χώρας μας με σπατάλες και διαφθορά, ζούμε σε μονοκομματικό σύστημα, όχι σε δημοκρατία. Σήμερα, το America Party δημιουργείται για να σας επιστρέψει την ελευθερία σας».

The way we’re going to crack the uniparty system is by using a variant of how Epaminondas shattered the myth of Spartan invincibility at Leuctra:

Extremely concentrated force at a precise location on the battlefield.

