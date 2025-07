4 Ιουλίου ΗΠΑ: Η σφιχτή αγκαλιά του Τραμπ στη Μελάνια, το φιλί και ο χορός με το YMCA

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και με εμφανή διάθεση εορτασμού, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ συμμετείχαν στους εορτασμούς για την 4η Ιουλίου από το μπαλκόνι Τρούμαν του Λευκού Οίκου, παρακολουθώντας την εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων που φώτισε τον ουρανό της Ουάσινγκτον το βράδυ της Παρασκευής.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, με τον πρώην πρόεδρο να σφίγγει θερμά στην αγκαλιά του τη σύζυγό του και να της δίνει ένα τρυφερό φιλί, σε μια στιγμή που καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν ρυθμικά «άλλα τέσσερα χρόνια», στέλνοντας ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα και αποθεώνοντας το ζευγάρι.

Melania hits the Trump YMCA Dance to cap off the best 4th of July in modern history 🇺🇸

pic.twitter.com/Jz87hD9GhL

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 5, 2025