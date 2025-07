Τζούλιαν ΜακΜάχον: Πέθανε στα 56 του ο Αυστραλός ηθοποιός

Θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αυστραλού ηθοποιού Τζούλιαν ΜακΜάχον, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο – μια μάχη που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της συζύγου του, Κέλι Πανιάγκουα. «Με ανοιχτή καρδιά θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο ότι ο αγαπημένος μου σύζυγος πέθανε ειρηνικά αυτή την εβδομάδα, ύστερα από μια γενναία προσπάθεια να ξεπεράσει τον καρκίνο», δήλωσε, τονίζοντας την αγάπη του για τη ζωή, την τέχνη, την οικογένεια και το κοινό του.

Ο Τζούλιαν ΜακΜάχον γεννήθηκε το 1968 στο Σίδνεϊ και ήταν γιος του πρώην πρωθυπουργού της Αυστραλίας, σερ Γουίλιαμ ΜακΜάχον. Πριν στραφεί στην υποκριτική, ξεκίνησε τη διαδρομή του ως μοντέλο τη δεκαετία του 1980. Η πρώτη του επιτυχία ήρθε στην αυστραλιανή σαπουνόπερα Home and Away, αλλά σύντομα το ταλέντο και η παρουσία του τον οδήγησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με τη συμμετοχή του στη σειρά Charmed, όπου ενσάρκωσε τον αινιγματικό Κόουλ Τέρνερ, έναν δαίμονα που παλεύει ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ο ρόλος του έγινε εμβληματικός και του χάρισε φανατικό κοινό. Ακολούθησε η συμμετοχή του στη σειρά Nip/Tuck ως δρ Κρίστιαν Τρόι – έναν ρόλο-ορόσημο που του χάρισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο πολυσυζητημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες της δεκαετίας. Το πέρασμά του από τον κινηματογράφο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την ερμηνεία του εμβληματικού κακού Doctor Doom στις ταινίες Fantastic Four, προσδίδοντας στον ρόλο γοητεία και ένταση. Αργότερα, πρωταγωνίστησε στο αστυνομικό δράμα FBI: Most Wanted, κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό για τρεις σεζόν ως πράκτορας Τζες ΛαΚρουά.

Εκτός πλατό, ο ΜακΜάχον παρέμεινε για δεκαετίες ένας αυθεντικός και προσγειωμένος άνθρωπος, όπως θυμήθηκε και ο παιδικός του φίλος, σκηνοθέτης Στέφαν Έλιοτ. Περιγράφοντας τον ως «άγριο παιδί» με χιούμορ και σπιρτάδα, θυμήθηκε ιστορίες από το σχολείο με καταδιώξεις πρακτόρων και ατελείωτα πειράγματα. Στην προσωπική του ζωή, ο ΜακΜάχον παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε μία κόρη. Παρέμεινε δραστήριος μέχρι τα τελευταία του χρόνια, με συμμετοχές σε σειρές όπως The Residence, The Surfer και The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat. Με την απώλειά του, η βιομηχανία χάνει έναν καλλιτέχνη με ακατέργαστο ταλέντο, τηλεοπτική αύρα και ειλικρινή αγάπη για τη δημιουργία. Για το κοινό που τον ακολούθησε, ο Τζούλιαν ΜακΜάχον θα παραμείνει ζωντανός στις μνήμες – είτε ως σκοτεινός ήρωας, είτε ως γοητευτικός κακός, είτε απλώς ως ένας άνθρωπος που αγαπούσε να φέρνει χαρά στους άλλους.