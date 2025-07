Τέξας πλημμύρες: Δεκάδες νεκροί, αγνοούνται παιδιά από κατασκήνωση

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στο Τέξας, όπου σφοδρές πλημμύρες έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 24 ανθρώπων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για αγνοούμενους – ανάμεσά τους και δεκάδες παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση. Ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, σε επίσημη ενημέρωση ανέφερε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, προειδοποιώντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι ακόμη πιο βαρύς, καθώς πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Heartfelt prayers for Texas and everyone impacted by the devastating floods.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται κορίτσια που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στην περιοχή. Ο αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, δήλωσε πως δεν υπάρχουν νέα για περίπου 20 από τα 750 παιδιά που φιλοξενούνταν στην κατασκήνωση. «Ελπίζουμε να κατάφεραν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα ή να βρουν καταφύγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Catastrophic flooding in Kerr County, Texas has left 13 people dead and 23 girls missing from Camp Mystic. The Guadalupe River rose about 9 meters after 18 cm of rain. 500 rescuers and 40 helicopters deployed. A once-in-a-lifetime disaster. #Texas #flood #kerrville #alert #usa pic.twitter.com/3ZJFo0u2b0

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που παρουσίασαν οι αρχές, στα οποία φαίνονται διασώστες να απομακρύνουν εγκλωβισμένους με ελικόπτερα, αφού είχαν σκαρφαλώσει σε δέντρα για να αποφύγουν τα ορμητικά νερά. Περισσότεροι από 500 διασώστες, με την υποστήριξη 14 ελικοπτέρων, της Εθνοφρουράς του Τέξας και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, επιχειρούν αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από εξαιρετικά έντονη βροχόπτωση – περίπου 300 χιλιοστά μέσα σε μία ώρα, δηλαδή το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης στην κομητεία Κερ – με αποτέλεσμα η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε να ανέβει 8 μέτρα σε ελάχιστο χρόνο. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εικόνες απόλυτης καταστροφής: σπίτια, αυτοκίνητα και ολόκληρα δέντρα να παρασύρονται από τα φουσκωμένα νερά.

▪️ Several cabins swept away by the Guadalupe River ▪️ Multiple young girls still missing ▪️ Search and rescue efforts ongoing pic.twitter.com/kZxsbLdiME

Heroic first responders conduct helicopter rescues at Camp Mystic in Kerrville, #Texas , after devastating flash floods hit the area.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτη προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα, καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές και να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση κοντά στον ποταμό. Οι πλημμύρες αυτές έρχονται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο δέκα ανθρώπων από ανάλογα φαινόμενα στο Σαν Αντόνιο, επιβεβαιώνοντας ότι το Τέξας παραμένει στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων που εντείνονται από την κλιματική αλλαγή.

TEXAS FLOODING: Catastrophic situation in Texas. Multiple lives have been lost as flood waters consume parts of the state.

In Comfort, TX, the water level rose from 3’ to 29’ in just 45 minutes.

Just wow… my heart hurts for everyone. pic.twitter.com/LMVmxg4dl5

— Robbie Harvey (@therobbieharvey) July 4, 2025