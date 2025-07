«Φράουλας»: Συνελήφθη στην Τουρκία ο πλέον καταζητούμενος μαφιόζος στη Σουηδία

Έναν από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες της Σουηδίας συνέλαβε η τουρκική αστυνομία, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις σουηδικές αρχές. Ο Ισμαΐλ Άμπντο, γνωστός με το προσωνύμιο «Φράουλας» (Jordgubben στα σουηδικά), φερόμενος ως εγκέφαλος ενός από τα σκληρότερα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος στη Σουηδία, συνελήφθη έπειτα από μήνες διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Ο Άμπντο, κάτοχος τόσο σουηδικής όσο και τουρκικής ιθαγένειας, καταζητείτο με ερυθρό δελτίο της Interpol για διακίνηση ναρκωτικών, υποκίνηση βίαιων επιθέσεων και συμμετοχή στον αιματηρό πόλεμο συμμοριών που έχει αιματοκυλήσει τις σουηδικές πόλεις από το 2023. Ανάμεσα στα δεκάδες θύματα της εγκληματικής βίας που αποδίδεται στη σύγκρουση της ομάδας του με αντίπαλο δίκτυο, βρίσκεται και η μητέρα του ίδιου του Άμπντο, η οποία δολοφονήθηκε στο πλαίσιο των ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών. Η σουηδική αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα «στοχευμένων ενεργειών» σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Επιχειρήσεων της Σουηδίας, Ματς Μπέργκρεν, η σουηδική πλευρά είχε ενεργή συμμετοχή στη συλλογή πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του Άμπντο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πολλές πόλεις της Τουρκίας, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και οδήγησε στη σύλληψη 19 ακόμη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο ίδιο εγκληματικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 33 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Swedish gang leader Ismail Abdo known as ‘The Strawberry’,arrested in Turkey’ More get the link: https://t.co/NZhrsMfk1S #Swedish #turkey_anime #GANGBOSSFES2025 #strawberrytabby pic.twitter.com/5givqZyGvL

Η σύλληψη του Άμπντο αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για τις σουηδικές αρχές, καθώς μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, τον Μάιο του 2024, είχε συλληφθεί ξανά στην Τουρκία έπειτα από τροχαίο έλεγχο, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση μόλις 530 ευρώ, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Στοκχόλμη και ερωτήματα για την τουρκική στάση απέναντι σε διεθνώς καταζητούμενους. Ο εισαγγελέας της υπόθεσης, Ντάνιελ Τζόνσον, δήλωσε στο σουηδικό πρακτορείο TT πως υπάρχει σε ισχύ διεθνές ένταλμα σύλληψης και ότι «εργαζόμαστε εδώ και καιρό για να τον φέρουμε πίσω». Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν και πότε θα εκδοθεί στη Σουηδία, δεδομένης της τουρκικής του υπηκοότητας, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εξέλιξη έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη Σουηδία, καθώς η κυβέρνηση της Δεξιάς, που ανήλθε στην εξουσία το 2022 με κεντρικό σύνθημα την αντιμετώπιση του εγκλήματος των συμμοριών, ενισχύει τη ρητορική της περί «νόμου και τάξης».

Türkiye: Swedish crime boss Ismail Abdo, a key figure in Sweden’s organized crime scene, has been arrested. Abdo, also known as The Strawberry, leads the Rumba crime organization. He has been under an international arrest warrant since 2024.

Although once allied with Rawa Majid… pic.twitter.com/Ak4IBgtXi9

— Crime Intel (@WorldCrimeIntel) July 4, 2025