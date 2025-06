Γεραπετρίτης – Παλαιστίνη: Τηλεφωνική επικοινωνία με την ομόλογό του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη νέα υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστινιακής Αρχής, Varsen Aghabekian Shaheen, είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να της απευθύνει θερμές ευχές για επιτυχία στη νέα της αποστολή.

Κατά τη συνομιλία, υπογραμμίστηκε η σταθερή δέσμευση της Ελλάδας υπέρ της απρόσκοπτης και ενισχυμένης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών και προκλήσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία ενίσχυσης της Παλαιστινιακής Αρχής, ως σταθεροποιητικού παράγοντα για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, συζητήθηκαν επίσης προοπτικές διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στην προώθηση ανταλλαγών επισκέψεων και ενίσχυση των διπλωματικών επαφών στο άμεσο μέλλον.

