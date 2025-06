Σάλι Ράιντ: Η πρώτη γυναίκα στο διάστημα και η αθέατη πλευρά της

Πολύ πριν γίνει σύμβολο για εκατομμύρια γυναίκες και εμβληματική φιγούρα της NASA, η Σάλι Ράιντ ήταν μια κοπέλα από το Λος Άντζελες με πάθος για την επιστήμη και το τένις. Η ιστορία της ως της πρώτης Αμερικανίδας που εκτοξεύτηκε στο διάστημα είναι γνωστή. Αυτό που δεν ήταν –μέχρι πρόσφατα–, είναι το προσωπικό της ταξίδι: η βαθιά, μακρόχρονη σχέση της με τη σύντροφό της, Ταμ Ο’Σόνεσι. Το ντοκιμαντέρ SALLY του National Geographic επιχειρεί κάτι τολμηρό και σπάνιο: να φωτίσει την ιδιωτική πλευρά μιας δημόσιας ηρωίδας. Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance τον Ιανουάριο του 2025 και από τις 16 Ιουνίου προβάλλεται τηλεοπτικά και μέσω streaming σε Disney+ και Hulu.

On this day in 1983, Dr. Sally Ride became the first American woman in space. #SALLYfilm celebrates her groundbreaking achievement and examines how she redefined what it means to be an astronaut. Now streaming on @DisneyPlus and @hulu pic.twitter.com/2Ramlj7Fa0

— National Geographic Documentary Films (@natgeodocs) June 18, 2025