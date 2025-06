Bob Vylan Ισραήλ: Σάλος με τα συνθήματα στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση του ραπ-πανκ ντουέτου Bob Vylan στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, κατά την οποία ακούστηκαν πολιτικά φορτισμένα συνθήματα κατά του Ισραήλ, ενώ μεταδόθηκαν ζωντανά από το BBC. Το περιστατικό οδήγησε σε καταδίκη από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και προκάλεσε διπλωματική ενόχληση από την ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια του μουσικού set, το συγκρότημα φώναξε συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Θάνατος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)», ενώ παράλληλα πρόβαλε μήνυμα σε γιγαντοοθόνη που χαρακτήριζε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία». Το περιεχόμενο των δηλώσεων μεταδόθηκε απευθείας από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα BBC, γεγονός που ενέτεινε τη δημόσια διαμάχη. Η βρετανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη ρητορική», ενώ ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός BBC σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε τις φράσεις του συγκροτήματος «βαθιά προσβλητικές».

Το Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, από την πλευρά του, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει ότι «δεν ανέχεται ρητορική μίσους ή υποκίνηση σε βία από κανέναν καλλιτέχνη». Ιδιαίτερα επικριτική ήταν και η στάση της Πρεσβείας του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το γεγονός ότι τέτοιες δηλώσεις εκφράστηκαν σε δημόσιο βήμα. «Όταν παρόμοια μηνύματα προβάλλονται ενώπιον δεκάδων χιλιάδων θεατών και γίνονται δεκτά με χειροκροτήματα, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την ομαλοποίηση εξτρεμιστικής ρητορικής και την εξύμνηση της βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της. Λίγο αργότερα στη σκηνή εμφανίστηκε το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap, η εμφάνιση του οποίου δεν μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές ανάλογες παρεμβάσεις.

Η Αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει οπτικό υλικό από τις συναυλίες των Bob Vylan και Kneecap, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα. Το Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού στο Ηνωμένο Βασίλειο, διεξάγεται φέτος από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου στο Worthy Farm του Σόμερσετ, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών όπως οι Charli XCX, The Prodigy, Father John Misty, St. Vincent, Denzel Curry, Wet Leg, Nile Rodgers και πολλοί άλλοι.

