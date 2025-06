Σμύρνη φωτιά: «Βρέχει» στάχτη σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου παραμένει η Τουρκία, καθώς δεκάδες δασικές πυρκαγιές μαίνονταν τις τελευταίες ημέρες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες και κρίσιμες υποδομές. Οι ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση των πυρκαγιών είναι τέτοια, ώστε η οσμή καπνού και στάχτες έγιναν αισθητές μέχρι και στην Πάτμο.

⚠️ Important

This thread shows recent arson activity in Turkey.

Due to forest fire in Izmir, flights were cancelled at Adnan Menderes airport https://t.co/5wHRUfZLUF pic.twitter.com/8iWdsX9kvz

— Open News🍥 (@OpenNewNews) June 29, 2025