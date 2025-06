ΛΟΑΤΚΙ ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επιτρέπει την απαλλαγή μαθητών από βιβλία

Σε μια απόφαση που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε πως οι γονείς έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τα παιδιά τους από σχολικές αναγνώσεις βιβλίων με ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, εφόσον το περιεχόμενο αντίκειται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Η υπόθεση προέκυψε στην κομητεία Μοντγκόμερι του Μέριλαντ, έπειτα από προσφυγή τριών οικογενειών μουσουλμανικής, καθολικής και ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Οι οικογένειες διαμαρτυρήθηκαν ότι η ανάγνωση έξι παιδικών βιβλίων με αναφορές σε ομοφυλόφιλους και τρανς χαρακτήρες παραβιάζει την ελευθερία της θρησκευτικής τους ανατροφής, και ζήτησαν να ενημερώνονται εκ των προτέρων ώστε να αποσύρουν τα παιδιά τους.

Μεταξύ των βιβλίων που προκάλεσαν αντιδράσεις ήταν το Uncle Bobby’s Wedding, που αφηγείται τον γάμο δύο ανδρών, και το Born Ready, που περιγράφει τη ζωή ενός τρανς αγοριού. Οι γονείς ισχυρίστηκαν πως το περιεχόμενο προωθεί «πολιτικές ιδεολογίες» για την οικογένεια και τη σεξουαλικότητα, ζητώντας εξαίρεση για λόγους πίστης. Η πλειοψηφία των συντηρητικών δικαστών, πολλοί εκ των οποίων έχουν διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε υπέρ των οικογενειών, υποχρεώνοντας τις εκπαιδευτικές αρχές να παρέχουν σχετική ειδοποίηση και δυνατότητα αποχώρησης των μαθητών. Ο δικαστής Σάμουελ Αλίτο τόνισε πως «οι κρατικές πολιτικές δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών». Ωστόσο, η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ εξέφρασε έντονη διαφωνία, επισημαίνοντας πως η δημόσια εκπαίδευση οφείλει να προετοιμάζει τους μαθητές για έναν πολυφωνικό, δημοκρατικό κόσμο. «Αν τα παιδιά απομονώνονται από οποιαδήποτε ιδέα έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις των γονιών τους, η δημόσια εκπαίδευση χάνει τον πυρήνα της αποστολής της», σημείωσε.

