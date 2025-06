Καύσωνας Ευρώπη: Θερμοκρασίες ρεκόρ και φόβοι για πυρκαγιές

Σε κλοιό ακραίας ζέστης εισέρχεται και πάλι η Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει επικίνδυνα και τις αρχές να κηρύσσουν συναγερμό σε πολλές περιοχές, ιδίως στη Νότια Ευρώπη. Στην Ιταλία, περίπου 20 μεγάλες πόλεις, ανάμεσά τους η Ρώμη και η Βενετία, τέθηκαν σε «κόκκινο» συναγερμό από το υπουργείο Υγείας, λόγω της επικείμενης ζέστης που ενδέχεται να πλήξει ακόμη και υγιείς πληθυσμούς, όχι μόνο τις ευάλωτες ομάδες. Η χώρα έχει ήδη βιώσει ακραίες θερμοκρασίες στο παρελθόν –το 2021 κατέγραψε 48,8 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο ρεκόρ στην ηπειρωτική Ευρώπη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Στη Γαλλία, η Météo-France εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για τέσσερις περιφέρειες στη Μεσόγειο, ενώ προειδοποιεί ότι η ζέστη θα επεκταθεί στη χώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 40°C, με τις νύχτες να παραμένουν αποπνικτικές λόγω των θερμών θαλάσσιων ρευμάτων. Ήδη 14 περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώ η Μασσαλία άνοιξε δωρεάν τις δημοτικές πισίνες, προσφέροντας ανάσα δροσιάς στους κατοίκους.

The most intense heatwave so far this summer is getting underway, with the highest temperatures currently focused over Iberia. As we go through the rest of June and into July, the worst of this heat will migrate towards France and Central Europe — Take a look at these… pic.twitter.com/0I2qgjioIA

— Weather Watcher (@WXWatcher07) June 27, 2025