Αρκούδα στο αεροδρόμιο της Ιαπωνίας προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων

Αναστάτωση και αδιέξοδο προκάλεσε στους υπεύθυνους του αεροδρομίου Γιαμαγκάτα στη βόρεια Ιαπωνία η επανειλημμένη εμφάνιση μιας μαύρης αρκούδας στον διάδρομο προσγείωσης, οδηγώντας στην ακύρωση τουλάχιστον 12 πτήσεων μέσα σε μία ημέρα. Το περιστατικό, που εξελίχθηκε την Πέμπτη, ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν τις λειτουργίες του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας. Η πρώτη εμφάνιση της αρκούδας καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας άμεσο κλείσιμο των εγκαταστάσεων. Παρότι οι αρχές έλαβαν μέτρα, λίγες ώρες αργότερα το ζώο επανεμφανίστηκε στον διάδρομο, προκαλώντας νέο κύμα ακυρώσεων.

Ενδεικτικά, βίντεο από την περιοχή δείχνει όχημα ασφαλείας να κυνηγά την αρκούδα με αναμμένα φώτα, χωρίς τελικά να καταφέρει να την απομακρύνει πλήρως. «Όσο παραμένει αυτή η κατάσταση, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία προσγείωση», δήλωσε στο AFP ο Ακίρα Ναγκάι, διευθυντής του αεροδρομίου, επιβεβαιώνοντας ότι η δεύτερη αναστάτωση είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση 12 πτήσεων. Η αστυνομία περικύκλωσε την περιοχή και κυνηγοί έστησαν παγίδες, προκειμένου να αποτραπεί η διείσδυση της αρκούδας σε κατοικημένα σημεία. Ωστόσο, λίγο αργότερα, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι η αρκούδα απομακρύνθηκε τελικά από μόνη της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

A bear wandered onto the runway of Yamagata Airport in Japan, forcing a temporary shutdown and flight cancellations pic.twitter.com/i7WFvsLRMw

— Reuters (@Reuters) June 26, 2025