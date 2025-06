Κριστιάνο Ρονάλντο συμβόλαιο: Χρυσάφι στα πόδια του Πορτογάλου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Νασρ, καθώς επισημοποιήθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του με τον σαουδαραβικό σύλλογο για ακόμη δύο χρόνια. Το νέο του συμβόλαιο επεκτείνεται έως το 2027, χρονιά κατά την οποία ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα έχει συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας του. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το νέο συμβόλαιο προβλέπει ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 185 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που διατηρεί τον Ρονάλντο στην κορυφή της παγκόσμιας αθλητικής οικονομίας. Μέχρι στιγμής, από την αρχική του μετακίνηση στην Αλ Νασρ, υπολογίζεται ότι έχει εισπράξει συνολικά πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ — περίπου 200 εκατομμύρια ετησίως ή 16,6 εκατομμύρια μηνιαίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως είχε αποκαλύψει προ μηνών η ισπανική εφημερίδα «Marca», το οικονομικό πακέτο που συμφωνήθηκε περιλαμβάνει 15 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, 3,8 εκατομμύρια την εβδομάδα και περίπου 550.000 ευρώ την ημέρα. Αυτά τα αστρονομικά ποσά μεταφράζονται σε σχεδόν 382 ευρώ το λεπτό και 6,37 ευρώ το δευτερόλεπτο, καθιστώντας τον Πορτογάλο έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ανθρώπους στον αθλητισμό και όχι μόνο. Πέρα από τις αποδοχές, ο 40χρονος επιθετικός φέρεται να έχει εξασφαλίσει και μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Αλ Νασρ. Η προσφορά αυτή, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της εικόνας του συλλόγου μέσω του Ρονάλντο, ερμηνεύεται και ως αναγνώριση της συμβολής του στην ενίσχυση του brand της ομάδας και του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου εν γένει.

Η βρετανική «SunSport», αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα του συμβολαίου, αποκάλυψε ότι ο Πορτογάλος σταρ θα λαμβάνει ετήσιο ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για τις μετακινήσεις του με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ στην προσωπική του κατοικία θα εργάζονται 16 άτομα προκειμένου να του προσφέρουν απόλυτη εξυπηρέτηση και άνεση στην καθημερινότητά του. Η παρουσία του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να λειτουργεί ως καταλύτης για την προβολή της Saudi Pro League, με την Αλ Νασρ να συνεχίζει να βασίζεται στον εμβληματικό αρχηγό της όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και ως βασικό πρεσβευτή της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου.

