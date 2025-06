Γάμος Μπέζος – Σάντσεζ στη Βενετία: Παραμυθένιο σκηνικό, εκπληκτικές εμφανίσεις

Σε ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή, ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ ενώθηκαν σήμερα, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, με τα δεσμά του γάμου, σε μία τελετή υψηλής αισθητικής και δημοσιότητας, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, απέναντι από την καρδιά της Βενετίας. Μετά τον πολιτικό γάμο που είχε προηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon και η 55χρονη σύντροφός του, πιλότος, δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, επέλεξαν την Ιταλία για να σφραγίσουν την ένωση τους με ένα τριήμερο λαμπερό εορτασμό. Η σημερινή τελετή αποτέλεσε την κορύφωση των εκδηλώσεων, που συνδυάζουν την πολυτέλεια με τη δημόσια φιλανθρωπία, καθώς το ζευγάρι ζήτησε από τους καλεσμένους του να προσφέρουν δωρεές σε οργανισμούς της Βενετίας αντί για γαμήλια δώρα.

Η άφιξη των νεονύμφων έγινε με εντυπωσιακή συνοδεία βενετσιάνικων σκαφών και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η Σάντσεζ εμφανίστηκε με στυλ εμπνευσμένο από το παλιό Χόλιγουντ, ενώ ο Μπέζος επέλεξε ένα κομψό σμόκιν. Η τελετή πλαισιώθηκε μουσικά από τον Ματέο Μποτσέλι, ενώ για το βράδυ προγραμματίζεται δεξίωση με τις φωνές της Λέιντι Γκάγκα και του Έλτον Τζον. Το κόστος των εορτασμών εκτιμάται ότι αγγίζει τα 28,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ιταλική έκθεση, ενώ οι αναμενόμενες τουριστικές απολαβές ξεπερνούν, μεσοπρόθεσμα, τα 800 εκατομμύρια, χάρη στη διεθνή προβολή του γεγονότος.

Ωστόσο, οι τοπικές αντιδράσεις δεν έλειψαν: οργανώσεις πολιτών καταγγέλλουν τον περιορισμό της καθημερινής ζωής, με αποκλεισμούς καναλιών και αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, υπό το σύνθημα «Η Βενετία δεν είναι προς πώληση».

“Venice is not for sale”: Bezos-Sanchez wedding sparks protests.

“The upcoming wedding of Amazon owner Jeff Bezos and his fiancé Lauren Sanchez in Venice has triggered protests in the Italian canal city ahead of the lavish event.

Video footage released by the ‘No Space For… pic.twitter.com/1qXOlQRu8z

— Robin Monotti (@robinmonotti) June 16, 2025