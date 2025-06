Το Ιόνιο αποκτά το δικό του… Νησί των Τραμπ: Τεράστια επένδυση 1,4 δισ. δολαρίων

Σαν σκηνή από κινηματογραφική υπερπαραγωγή, ένα μικρό νησί με στρατιωτικό παρελθόν και παρθένα φυσική ομορφιά ετοιμάζεται να μετατραπεί σε έναν από τους πιο πολυτελείς προορισμούς της Μεσογείου. Η Σάσωνα, το ακατοίκητο νησί της Αλβανίας στο Ιόνιο Πέλαγος –μια ανάσα από την Κέρκυρα και τους Αγίους Σαράντα– περνάει σε νέα εποχή: αυτή των Trump. Η Ivanka Trump και ο σύζυγός της Jared Kushner βρίσκονται πίσω από μια επένδυση-μαμούθ ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να δημιουργήσουν ένα ιδιωτικού χαρακτήρα τουριστικό θέρετρο υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο για το διεθνές jet set. Η επένδυση αφορά την αξιοποίηση περίπου 45 εκταρίων γης και περιλαμβάνει την κατασκευή μαρίνας, πολυτελών βιλών, ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων με περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Το project έχει ήδη ενταχθεί στη λίστα των «στρατηγικών επενδύσεων» της Αλβανίας, γεγονός που μεταφράζεται σε φορολογικά κίνητρα και ταχεία αδειοδότηση. Εμπλέκεται η εταιρεία Atlantic Incubation Partners LLC, η οποία συνδέεται με την Affinity Partners του Kushner και εξασφάλισε το δικαίωμα 99ετούς μίσθωσης του νησιού από την κυβέρνηση Ράμα.

Sold to the Trump family: one of the last undeveloped islands in the Mediterranean – Ivanka Trump and her husband Jared Kushner have spent more than $1bn on an Albanian island that will be a luxury resort… https://t.co/nehtyOZ4wb pic.twitter.com/adcoIgPydH

— George Roussos (@baphometx) June 25, 2025