Γάμος Μπέζος – Σάντσεζ στη Βενετία: Μια γιορτή δεκάδων εκατομμυρίων

Η Βενετία φορά τα πιο πολυτελή της χρώματα, αλλά ταυτόχρονα αναστενάζει. Ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Τζεφ Μπέζος, και η αρραβωνιαστικιά του, δημοσιογράφος και επιχειρηματίας Λόρεν Σάντσεζ, βρίσκονται ήδη στην πόλη των καναλιών για τον –κατά πολλούς– «γάμο του αιώνα». Όμως η χλιδή των εκδηλώσεων προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις σε μια πόλη που παλεύει να διατηρήσει την ταυτότητά της μέσα στον παγκόσμιο τουριστικό ορυμαγδό. Το ζευγάρι έφτασε στη Βενετία την Τρίτη 25 Ιουνίου και διαμένει στο πολυτελές ξενοδοχείο Aman Venice στο Μεγάλο Κανάλι. Ο ίδιος χώρος, γνωστός για την ιδιωτικότητα και την ιστορική του αισθητική, αναμένεται να φιλοξενήσει και αρκετούς από τους περίπου 250 καλεσμένους.

Jeff Bezos and his journalist fiancee Lauren Sanchez were seen leaving the high-end Aman Hotel in Venice, ahead of three days of lavish VIP parties in the romantic lagoon city to celebrate their wedding, despite protests from locals https://t.co/YKUliwrTKc pic.twitter.com/istrRKGqL0

— Reuters (@Reuters) June 26, 2025