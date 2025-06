Ρούτε για Τραμπ: «Δεν τον αποκάλεσα μπαμπά!»

Έντονες αντιδράσεις και διπλωματική αμηχανία προκάλεσε ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όταν φάνηκε να αποκαλεί τον Ντόναλντ Τραμπ «μπαμπά» κατά τη διάρκεια δημόσιας τοποθέτησής του, με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την εκεχειρία Ιράν–Ισραήλ. Το σχόλιο του Ολλανδού πρώην πρωθυπουργού, αν και αρχικά ειπώθηκε με φαινομενικά χιουμοριστική διάθεση, προκάλεσε αίσθηση τόσο εντός των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όσο και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο περί της αμεροληψίας και της θεσμικής ισορροπίας της Συμμαχίας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Μέση Ανατολή, ξέσπασε on camera, λέγοντας: «Έχουμε δύο χώρες που πολεμούν τόσο καιρό και τόσο σκληρά που δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν», χρησιμοποιώντας τη λέξη “f—“. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μαρκ Ρούτε, προσπαθώντας προφανώς να ελαφρύνει το κλίμα, είπε: «Ο μπαμπάς πρέπει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα». Η αναφορά αυτή εκλήφθηκε από πολλούς ως έμμεση ταύτιση του Τραμπ με μια πατρική φιγούρα εντός του ΝΑΤΟ, υπονοώντας μια ανισόρροπη σχέση εξουσίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες χώρες-μέλη.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Πολιτικοί αναλυτές, διπλωμάτες και επικριτές του Ρούτε έσπευσαν να επισημάνουν τον κίνδυνο εκτροπής της Συμμαχίας από τις θεσμικές της αρχές και τον κώδικα ισότητας μεταξύ των εταίρων. Ορισμένοι μίλησαν για «προσωποπαγή διπλωματία» και «ενδοτικό κλίμα απέναντι στον Τραμπ», που ίσως αντανακλά βαθύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Αντιμέτωπος με το κύμα κριτικής, ο Ρούτε προχώρησε άμεσα σε διευκρινίσεις. Σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε: «Δεν αποκάλεσα τον Τραμπ μπαμπά. Αυτό που είπα είναι ότι μερικές φορές, στην Ευρώπη, ακούω χώρες να μου λένε Μαρκ, θα μείνουν οι ΗΠΑ μαζί μας;. Και απαντώ ότι αυτό μου θυμίζει ένα μικρό παιδί που ρωτάει τον πατέρα του αν θα μείνει με την οικογένεια. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποίησα τη λέξη ‘μπαμπάς’». Παρ’ όλα αυτά, η αρχική διατύπωση είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση, ειδικά καθώς έγινε στο πλαίσιο συζητήσεων για έναν εξαιρετικά ευαίσθητο γεωπολιτικά φάκελο: τη διαχείριση της σύγκρουσης Ιράν–Ισραήλ.

