Εκλογές Νέα Υόρκη 2025: Νικητής των Δημοκρατικών ο 33χρονος Ζοχράν Μαμντάνι

Ήταν ένα απλό αλλά ισχυρό πολιτικό μήνυμα: ο Ζόχραν Μαμντάνι, νεαρός πολιτειακός βουλευτής από το Κουίνς, περπάτησε όλη τη νήσο του Μανχάταν, από άκρη σε άκρη, ξεκινώντας στις 7 το απόγευμα και καταλήγοντας στις 2:30 το πρωί. Καθ’ οδόν, χιλιάδες πολίτες τον χαιρέτιζαν, τον χειροκροτούσαν και του έδιναν κουράγιο, αναγνωρίζοντάς τον ως “τον επόμενο δήμαρχο”. Το εγχείρημα, καταγεγραμμένο σε βίντεο που έγινε viral, δεν ήταν απλώς μια συμβολική πορεία. Ήταν η επιτομή της πολιτικής του φιλοσοφίας: να είναι κοντά στους πολίτες, προσβάσιμος, ορατός και υπεύθυνος. Η νίκη του Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, έναντι του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, δεν ήταν απλώς απρόσμενη. Ήταν βαθιά πολιτική. Στα 33 του χρόνια, με την ταυτότητα του αριστερού δημοκρατικού, μετανάστη και μουσουλμάνου, ο Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο τις κάλπες αλλά και την καρδιά ενός εκλογικού σώματος που διψά για αλλαγή, διαφάνεια και συμμετοχικότητα.

Zohran Mamdani will probably become the new mayor of New York City

This was his campaign video especially made for the people from indian subcontinent. Look at the creativity and boldness 👌

