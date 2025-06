Ρόμπινσον ατύχημα: Νίκη στα 400μ. εμπόδια με… τα γεννητικά όργανα σε κοινή θέα

Στιγμές αμηχανίας και απρόβλεπτης έκθεσης σημάδεψαν το 64ο διεθνές μίτινγκ Ostrava Golden Spike στην Τσεχία, όταν ο αγώνας των 400 μέτρων με εμπόδια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της διοργάνωσης – όχι για κάποιο ρεκόρ, αλλά λόγω ενός προσωπικού ατυχήματος.

Chris Robinson 🇺🇸 pulled off one of the wildest 400m hurdle wins you’ll ever see.

He ran half the race fighting wardrobe malfunctions; his manhood kept slipping, forcing him to readjust after nearly every hurdle.

Still won in SB of 48.05.

