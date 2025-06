Σκάρλετ Γιόχανσον – Τζόναθαν Μπέιλι: Το τρυφερό φιλί στο κόκκινο χαλί

Με μια αυθόρμητη και τρυφερή στιγμή στο κόκκινο χαλί, η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Τζόναθαν Μπέιλι κέρδισαν τα φλας και τα βλέμματα στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Jurassic World: Rebirth», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Ιουνίου. Οι δύο πρωταγωνιστές αντάλλαξαν ένα σύντομο φιλί στα χείλη μπροστά στους φωτογράφους, προκαλώντας κύμα σχολίων και διαδικτυακής συγκίνησης.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι, ερωτηθείς για το στιγμιότυπο από το Entertainment Tonight, έδωσε μια σαφή και προσωπικά φορτισμένη απάντηση: «Πιστεύω πως πρέπει να μπορείς να δείχνεις την αγάπη με κάθε τρόπο. Κι αν δεν μπορείς να φιλήσεις τους φίλους σου… τότε τι νόημα έχει; Η ζωή είναι πολύ μικρή».

Σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter, ο Βρετανός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη θέση των ΛΟΑΤΚΙ+ καλλιτεχνών στον κινηματογράφο και τη διαρκή πρόκληση της αποδοχής: «Παλαιότερα, αν ήσουν ανοιχτά γκέι, δεν μπορούσες να παίξεις στρέιτ ρόλους. Τώρα αυτό αλλάζει. Όμως πολλές φορές χρειάζεται να είσαι εξαιρετικός για να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση σου».

Η ταινία Jurassic World: Rebirth, η οποία τοποθετείται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του Dominion, φέρνει στο προσκήνιο νέους χαρακτήρες και μια πιο σκοτεινή αφηγηματική τροχιά. Η Γιόχανσον υποδύεται τη Zora, ειδική στις μυστικές επιχειρήσεις, η οποία ηγείται αποστολής για την ανάκτηση γενετικού υλικού από τρεις εμβληματικούς δεινοσαύρους. Όταν το σκάφος τους προσκρούει σε μια απρόσιτη περιοχή του Ισημερινού, η ομάδα βρίσκεται εγκλωβισμένη σ’ ένα μυστηριώδες νησί, όπου αποκαλύπτεται ένα καλά κρυμμένο μυστικό δεκαετιών.

#ScarlettJohansson and #JonathanBailey are friend goals as they kiss each other hello at the #JurassicWorldRebirth premiere in London pic.twitter.com/zACfVvrFpF

— TooFab (@TooFab) June 18, 2025