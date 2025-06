Top Gun με αληθινές βόμβες: Ο Τραμπ χτυπά όπως ο Μάβερικ

Μερικές φορές η ζωή ξεπερνά τη φαντασία – ή, καλύτερα, τη μιμείται κατά γράμμα. Η αιφνιδιαστική αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ σε υπόγεια πυρηνικά εργαστήρια του Ιράν, υπό την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και… κινηματογραφικών συγκρίσεων. Κι αυτό γιατί θυμίζει με σχεδόν ακατανόητη ακρίβεια την αποστολή στην ταινία Top Gun: Maverick, με τον Τομ Κρουζ στον ρόλο του ακαταπόνητου πιλότου «Μάβερικ». Η ταινία του 2022, συνέχεια του θρυλικού φιλμ του 1986, ανέβηκε ξανά στις πρώτες θέσεις των trends, καθώς οι ομοιότητες με την «Επιχείρηση Μεσονύκτιο Σφυρί» είναι κάτι παραπάνω από απλές συμπτώσεις. Εκεί, όπως και στην πραγματική επίθεση, ομάδα επίλεκτων πιλότων επιχειρεί να καταστρέψει ένα υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου, καλά κρυμμένο σε βουνό, με στόχο… τους αεραγωγούς της εγκατάστασης!

Hearing how the bombing of Iran’s nuclear facilities, including Fordow, went down reminds me of “Top Gun: Maverick.” pic.twitter.com/LQZo8MJ92E — Movies Merica 🎬 (@MoviesMerica) June 22, 2025

Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται stealth βομβαρδιστικά B-2, μαχητικά 4ης και 5ης γενιάς, και βόμβες ακριβείας που χτυπούν «καρδιά» από ψηλά. Όπως έγραψε εύστοχα χρήστης στο X: «Το χτύπημα στο Ιράν έμοιαζε λες και είχε σκηνοθετήσει ο Τομ Κρουζ την επιχείρηση!». Κάποιοι, μάλιστα, αναρωτιούνται μισοαστεία, μισοσοβαρά: μήπως ο Τραμπ πήρε ιδέες από το Χόλιγουντ; Η επιχείρηση διήρκεσε τρεις ημέρες, με 125 αεροσκάφη, 75 βόμβες και τη συμβολή υποβρυχίου με πυραύλους Tomahawk. Ο πιο επικίνδυνος στόχος, το εργαστήριο στο Φορντό, βρίσκεται 100 μέτρα κάτω από το έδαφος. Για να παραπλανήσουν τα ραντάρ, τα αεροσκάφη διαχωρίστηκαν σε ομάδες με ενεργούς και ανενεργούς πομπούς – μια στρατηγική παραπλάνηση που θυμίζει… σενάριο.

Watching Top Gun: Maverick now so will be ready for all the briefings on Monday. pic.twitter.com/CeCl0EafQZ — Matt Warder (@mfwarder) June 22, 2025

Art imitates life. Top Gun: Maverick is on cable tv this evening. Now we pray for peace. pic.twitter.com/uWfUB28hxZ — MN Up North Lake Guy (@MNUpNorthLakeG1) June 22, 2025

Και ενώ στην ταινία η αποστολή είναι απόλυτα επιτυχημένη, στην πραγματική ζωή οι αναλυτές ακόμη ερίζουν για την έκβαση. Οι Ιρανοί δηλώνουν πως οι ζημιές δεν είναι μη αναστρέψιμες. Ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος, Αλί Σαμχάνι, προειδοποίησε: «Ακόμα κι αν καταστραφούν οι εγκαταστάσεις, η γνώση και η θέληση παραμένουν». Ένα είναι σίγουρο: ο Τομ Κρουζ εξακολουθεί να εμπνέει γενιές – ακόμη κι αν αυτή η έμπνευση φτάνει μέχρι το Οβάλ Γραφείο. Όταν η δράση της μεγάλης οθόνης συναντά τη γεωπολιτική σκηνή, τότε δεν έχουμε απλώς κινηματογράφο. Έχουμε σενάριο με πραγματικές βόμβες.