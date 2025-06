Σύνοδος ΝΑΤΟ στη Χάγη: Στρατηγικές, συμμαχίες και το διπλωματικό come back Τραμπ

Με φόντο το επιβλητικό παλάτι Huis Ten Bosch της Χάγης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν για τη φετινή Σύνοδο Κορυφής, σε μια ιστορική συγκυρία που συνδυάζει υψηλή γεωπολιτική ένταση και λαμπερό πρωτόκολλο. Ο βασιλιάς της Ολλανδίας Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα φιλοξένησαν το προεδρικό δείπνο, εγκαινιάζοντας με αρχοντιά την έναρξη των εργασιών, σε μια βραδιά όπου η πολιτική συνάντησε την κομψότητα.

President Trump arrives at the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/G4omQLnoFj

Κεντρικό πρόσωπο των εξελίξεων δεν είναι άλλος από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στην ευρωπαϊκή σκηνή για πρώτη φορά μετά την επανεκλογή του. Η ατζέντα της Συνόδου επικεντρώνεται στην πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 – έναν στόχο που ο ίδιος ο Τραμπ είχε θέσει από την πρώτη του θητεία και πλέον φαίνεται να καθίσταται πολιτική πραγματικότητα, με μοναδική σοβαρή επιφύλαξη από Ισπανία και Σλοβακία.

Το δείπνο στο παλάτι Huis Ten Bosch αποτέλεσε προπομπό των εργασιών της Συνόδου, με το μενού να αποπνέει υψηλή γαστρονομική φινέτσα: τόνος με καραμελωμένη κρούστα, φιλέτο μοσχαριού με σάλτσα από μανιτάρια chanterelle και τάρτα σοκολάτας με μαλακή καραμέλα και σος βανίλιας, συνοδευόμενα από κρασιά όπως Meursault 2022 και Saint Émilion 2005. Στην οικογενειακή φωτογραφία, τα βλέμματα τράβηξαν η βασίλισσα Μάξιμα με εντυπωσιακό ανοιχτό πράσινο σύνολο και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος δεν δίστασε να αποδώσει χειροφίλημα στη βασίλισσα, σε μια αβρή αλλά συμβολική κίνηση. Ο πρόεδρος Τραμπ, κεντρικός άξονας της διπλωματικής κινητικότητας, συνομίλησε ήδη με τον Ταγίπ Ερντογάν και ετοιμάζεται για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος για πρώτη φορά εμφανίστηκε με κοστούμι αντί στρατιωτικής ενδυμασίας. Παράλληλα, προκάλεσε ερωτήματα με τη δήλωσή του για το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι «ο ορισμός του είναι σχετικός» και πως προτιμά να «δεσμεύεται για τη ζωή και την ασφάλεια».

Watch President Volodymyr Zelenskyy's (@ZelenskyyUa) opening remarks at Chatham House, held on the record ahead of the @NATO summit in The Hague.

Find out more: https://t.co/Fi5pHlKReR

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/LS9rzRe8gc

