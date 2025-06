Δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι απασχολημένη με το να είμαι σέξι

Η Edwyna Estime φορούσε μια βαριά, άχαρη τηβέννο αποφοίτησης. Ήταν στο χρώμα του κάρβουνου και έφτανε μέχρι τους αστραγάλους της. Κι όμως, ποτέ δεν είχε νιώσει πιο σέξι. Καθώς περνούσε τη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της, άκουγε τις επευφημίες φίλων και συγγενών. Αποφοιτούσε από τη Νομική Σχολή — και αυτό, για εκείνη, ήταν απολύτως σέξι. «Ήταν μια διαδικασία τριών ετών», είπε η 26χρονη Estime, που αποφοίτησε την άνοιξη από το Shepard Broad College of Law του Nova Southeastern University στη Φλόριντα. «Τρία χρόνια που ξυπνούσα και δεν ένιωθα καθόλου σέξι, μέχρι να φτάσω σε εκείνη τη μία ημέρα που σκέφτηκα: “Ουάου, αυτό είναι σέξι.”» «Αυτό είναι το σέξι για μένα τώρα», πρόσθεσε. Η Estime είναι μία από τις πολλές γυναίκες που επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει «να είσαι σέξι» — διευρύνοντας τον ορισμό πέρα από τις ξεπερασμένες έννοιες της εξωτερικής ελκυστικότητας. Σήμερα, το «σέξι» δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά και τον τρόπο που κινείσαι στον κόσμο και πώς βλέπεις τον εαυτό σου.

Πολλές από όσες προωθούν αυτή τη νέα αντίληψη αντιδρούν ταυτόχρονα στην ιδέα ότι χρειάζεται εξωτερική επιβεβαίωση για να νιώσεις ελκυστική. Γι’ αυτές, το να είσαι «hot» είναι προσωπική δήλωση — και τελεία. Δεν εξαρτάται πια από το βλέμμα του άλλου. Είναι διάθεση. Είναι ατμόσφαιρα. Η Emily Sundberg, 28χρονη μοντέλο και σκηνοθέτρια στο Μπρούκλιν, έτρωγε μακαρόνια όταν συνειδητοποίησε κάτι: ήταν σέξι. Δεν υπήρχε τίποτα λαμπερό στην περίσταση. Ήταν απλώς ένα βράδυ μόνη στην κουζίνα, φορώντας ρούχα γυμναστικής και γυαλιά. Όμως αισθάνθηκε τόσο «in the zone», που τράβηξε βίντεο τον εαυτό της να τυλίγει τα ζυμαρικά στο πιρούνι, καταφέρνοντας να τα φάει σχεδόν όλα με μία κίνηση. Στο φόντο ακουγόταν το “Jail” του Kanye West, ενώ η ίδια κοίταζε ατάραχη την κάμερα. Ανέβασε το βίντεο των επτά δευτερολέπτων στο Instagram Stories. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα μηνύματα έπεσαν βροχή. Το βίντεο «ενεργοποίησε κάτι» σε εκείνους που τη σχολιάζουν συστηματικά, είπε. «“Έσπασες τα κοντέρ”, έγραψε κάποιος. “Παντρέψου με”, είπε άλλος.»

«Δεν χρειάζεται να ζητάς άδεια για να είσαι σέξι στο διαδίκτυο», είπε η Sundberg. «Μπορείς να καταλάβεις χώρο, να εκφραστείς και να δημιουργήσεις τη δική σου δυναμική με το κοινό σου. Είναι σχεδόν αγνή έκφραση — και ίσως αυτός να ήταν ο αρχικός σκοπός των social media.» Από τον Μάιο, πολλές γυναίκες ανεβάζουν φωτογραφίες αποφοίτησης με τίτλους που αναδεικνύουν τη σέξι πλευρά τους. «Οι αληθινές hot girls τελειώνουν STEM», έγραφε το καπέλο μίας φοιτήτριας από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα. Η Ariana Nathani, 25χρονη podcaster και διοργανώτρια εκδηλώσεων, έχει παρατηρήσει αυτή τη νέα χρήση της λέξης «hot».

Hot girls have that one necklace they never take off

— c. (@CCELL0PHAN3) April 12, 2022