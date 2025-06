University Impact Ranking 2025: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στη 2η θέση στην Ελλάδα

Μια σημαντική αναγνώριση απέσπασε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), κατακτώντας τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια στην παγκόσμια κατάταξη University Impact Ranking 2025. Η εν λόγω αξιολόγηση, που διεξάγεται από τον φορέα Times Higher Education, εστιάζει στην πρόοδο των πανεπιστημίων ως προς την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρωτιά του ΠΑΔΑ σε δύο κρίσιμες κατηγορίες, καθώς κατετάγη πρώτο στην Ελλάδα στον στόχο «Καλή Υγεία και Ευημερία» (Good Health and Wellbeing) και στον στόχο «Συνεργασία για την Επίτευξη των Στόχων» (Partnership for the Goals). Παράλληλα, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον στόχο «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» (Peace, Justice and Strong Institutions) και την τρίτη θέση στον στόχο «Ισότητα των Φύλων» (Gender Equality).

Ο πρύτανης του ιδρύματος, Παναγιώτης Καλδής, απέδωσε τη διάκριση σε «καρπό συλλογικής προσπάθειας ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας», υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό και θεσμικό ρόλο του ΠΑΔΑ: «Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν είναι απλώς ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα – είναι ένας ενεργός πυλώνας που συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο και τη συνοχή της κοινωνίας μας». Όπως τονίζει και η επίσημη ανακοίνωση του ιδρύματος, η παρουσία του ΠΑΔΑ στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης αντανακλά τη διαχρονική προσήλωσή του σε έναν δίκαιο, βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο πανεπιστημιακό χώρο. Έναν χώρο που, όπως επισημαίνεται, «ενθαρρύνει τη γνώση με κοινωνικό πρόσημο, στηρίζει την έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο και προάγει την ενεργή συμμετοχή σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας». Η συγκεκριμένη διάκριση καθιστά το ΠΑΔΑ ένα από τα πλέον δυναμικά ανερχόμενα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την έμφαση του ιδρύματος στη συμπερίληψη, τη διασύνδεση με τις κοινωνικές ανάγκες και την ανάπτυξη πολιτικών που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και τη θεσμική εμπιστοσύνη.