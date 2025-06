ΕΜΠ: Διεθνής αναγνώριση

Εξαιρετική διεθνή διάκριση πέτυχε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατακτώντας την 1η θέση στην Ελλάδα και τη 355η παγκοσμίως στη γενική κατάταξη QS World University Rankings 2026, ανάμεσα σε 8.467 πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του ΕΜΠ στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας και την αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο. Η κατάταξη της QS θεωρείται από τις εγκυρότερες παγκοσμίως και βασίζεται σε πολλαπλά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Το Πολυτεχνείο κατέγραψε υψηλές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες όπως η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων (Employer Outcomes), η φήμη στους εργοδότες (Employer Reputation), η παραγωγικότητα και επιρροή της έρευνας (Citations per Faculty) καθώς και η διεθνής ερευνητική δικτύωση (International Research Network). Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η παρουσία του ΕΜΠ στον θεματικό τομέα Engineering and Technology, όπου σύμφωνα με την QS World University Rankings by Subject 2025 κατατάσσεται στην 140ή θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 1.781 πανεπιστήμια. Η εστίαση στην τεχνολογική καινοτομία, η ερευνητική παραγωγή και οι διεθνείς συνέργειες ενισχύουν περαιτέρω τη φήμη του Ιδρύματος στον συγκεκριμένο τομέα.

Ειδικές διακρίσεις σημειώθηκαν επίσης στα επιμέρους επιστημονικά πεδία:

Πολιτικοί Μηχανικοί: Θέσεις 51–100

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών: 128η θέση

Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 145η θέση

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και Χημικοί Μηχανικοί: Θέσεις 151–200

Μαθηματικά, Γεωεπιστήμες και Γεωφυσική: Θέσεις 151–200

Με αφορμή τις ανακοινώσεις, ο Πρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, δήλωσε: «Αυτή η διάκριση ανήκει σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην πρόοδο και την ακτινοβολία του Ιδρύματος – καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές, απόφοιτους, καθώς και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Το ΕΜΠ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη». Η σταθερή άνοδος του ΕΜΠ επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα, η εξωστρέφεια και η επιστημονική αριστεία παραμένουν θεμέλια της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ακόμη και σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.