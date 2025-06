Μπραντ Πιτ για αλκοόλ: «Ήμουν στα γόνατα»

Για μία από τις πιο καθοριστικές και δύσκολες περιόδους της ζωής του μίλησε ο Μπραντ Πιτ, αποκαλύπτοντας τη μάχη που έδωσε με τον εθισμό στο αλκοόλ. Στο podcast Armchair Expert, ο 61χρονος ηθοποιός μοιράστηκε με ειλικρίνεια τη στιγμή που βρέθηκε «σχεδόν στα γόνατα» και αποφάσισε να απευθυνθεί στους Ανώνυμους Αλκοολικούς. Όπως είπε, «χρειαζόμουν επανεκκίνηση. Δοκίμαζα ό,τι μου πρότειναν. Ήταν μια σκοτεινή εποχή». Η πρώτη του συμμετοχή στις συναντήσεις των ΑΑ τον συγκλόνισε. Αν και αρχικά ένιωθε φόβο, τελικά εμπνεύστηκε από την αλήθεια και τη δύναμη των ανδρών που μοιράζονταν τις πληγές τους, μιλώντας ανοιχτά για τις αποτυχίες και τους πόνους τους. «Ήταν πραγματικά κάτι ξεχωριστό, ειδικά για κάποιον από τα Όζαρκ, όπου οι άνδρες λένε πάντα “όλα καλά”», ανέφερε.

Ο Πιτ, που έχει παραδεχθεί ότι παρακολούθησε επί ενάμιση χρόνο τις συναντήσεις μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί το 2016, ευχαρίστησε τον παρουσιαστή του podcast, Νταξ Σέπαρντ, για τον δικό του ρόλο στην ομάδα, λέγοντας ότι «η τιμιότητά σου σήμαινε πολλά για μένα». Παρότι δέχθηκε, όπως αποκάλυψε, αυστηρή επίπληξη όταν μίλησε δημόσια για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, εκείνος το θεώρησε λυτρωτικό. «Αφαίρεσα από τον εαυτό μου το “προνόμιο” του αλκοόλ. Ήταν ώρα να εκτεθώ, να σταθώ απέναντι στον εαυτό μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η περίοδος αυτή, ωστόσο, δεν ήταν μόνο εσωτερικά επώδυνη, αλλά και οικογενειακά ταραχώδης. Ο εθισμός του στο αλκοόλ φέρεται να έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην κατάρρευση του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί, η οποία έχει καταθέσει για βίαιη συμπεριφορά του σε πτήση με ιδιωτικό αεροπλάνο, το 2016, παρουσία των παιδιών τους. Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε επισήμως το 2023, τέσσερα χρόνια μετά τη δικαστική λύση του γάμου τους. Σήμερα, ο Μπραντ Πιτ έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, στο πλευρό της Ινές ντε Ραμόν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει αποξενωμένος από τα μεγαλύτερα παιδιά του, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επανασύνδεσης. Μοναδική χαραμάδα επαφής, η σχέση του με τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Brad Pitt got candid about going to his first AA meeting after his divorce. 🎥: “Armchair Expert” pic.twitter.com/6J06suEY9q

— Page Six (@PageSix) June 23, 2025