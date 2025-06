Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Τρυφερή βόλτα με τον Μπακ Πάλμερ στην Καλιφόρνια

Ερωτευμένη και ευτυχισμένη φαίνεται πως είναι η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, η οποία απαθανατίστηκε σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, σχεδιαστή κοσμημάτων Μπακ Πάλμερ, κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής κυριακάτικης βόλτας στο Βένις της Καλιφόρνιας. Το 44χρονο σούπερ μόντελ από τη Βραζιλία και ο 43χρονος Πάλμερ δεν προσπάθησαν να κρύψουν τη χημεία και την οικειότητα που τους συνδέει, με τα φιλιά και τις αγκαλιές να δίνουν τον τόνο έξω από το κατάστημά του. Η Αμπρόσιο, ντυμένη απλά με λευκό μπλουζάκι, τζιν και σουέντ μπουφάν, κρατούσε διαρκώς το χέρι του συντρόφου της, ενώ οι δυο τους έκλεισαν τη μέρα με μια βόλτα με vintage μηχανή Triumph.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στο ζευγάρι, η σχέση τους βασίζεται σε ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση και όχι σε επιφανειακή γοητεία. «Η Αλεσάντρα ξέρει ποιον θέλει δίπλα της στις Πρωτοχρονιές που έρχονται και ελπίζει να είναι ο ίδιος για μια ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά φίλος της στο DailyMail.com. Η ίδια η πηγή υπογράμμισε πως στο παρελθόν η Αμπρόσιο είχε βρεθεί με άνδρες που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τη δημόσια εικόνα και την οικονομική της ανεξαρτησία, ωστόσο με τον Πάλμερ έχει βρει έναν άνθρωπο που τη σέβεται και την υποστηρίζει χωρίς όρους.

