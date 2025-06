Τραμπ – Ιράν: Δρομολογώντας την επιχείρηση

Αν και η δήλωση περί καθυστέρησης επέτρεψε στον πρόεδρο να κερδίσει χρόνο για τυχόν διπλωματικούς ελιγμούς, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους λειτούργησε επίσης και ως τρόπος να καλυφθεί η “γκάφα” του, αφού ο ίδιος είχε προηγουμένως προδώσει πολλά για την επικείμενη επιχείρηση. Όταν ζητήθηκε σχόλιο για τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ, η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε πως ο πρόεδρος και η ομάδα του «ολοκλήρωσαν με επιτυχία μία από τις πιο σύνθετες και ιστορικές στρατιωτικές επιχειρήσεις όλων των εποχών» σχετικά με τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε επίσης πως «πολλοί πρόεδροι το σκέφτηκαν, αλλά μόνο ο Τραμπ είχε το θάρρος να το κάνει».

Ο Τραμπ, που στα πρώτα στάδια της προεδρίας του είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ιράν, είχε πλέον αλλάξει στάση. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου, λίγες ώρες μετά τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα, εντυπωσιασμένος από τη «λαμπρή» επιχείρηση του Ισραήλ, όπως έλεγε στους συμβούλους του, μιλούσε ήδη με ενθουσιασμό για τη δυνατότητα χρήσης των αμερικανικών «βομβών διατρήσεως καταφυγίων» GBU-57 στο Φορντό, το ιρανικό υπόγειο πυρηνικό εργοστάσιο. Επικοινώνησε με δημοσιογράφους από το κινητό του και μιλούσε για «άριστη επιχείρηση», υπαινισσόμενος ότι ο ίδιος είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι είχε δημοσιοποιηθεί. Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ ρώτησε έναν συνεργάτη του πώς «έπαιζαν» οι ισραηλινές επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης και ανέφερε ότι «όλοι» του έλεγαν πως έπρεπε να εμπλακεί περισσότερο, ακόμη και να ρίξει τις αμερικανικές βόμβες των 13.600 κιλών στο Φορντό.

Την επόμενη ημέρα, είπε σε άλλον σύμβουλό του ότι κλίνει προς τη χρήση αυτών των βομβών και περηφανεύτηκε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τέτοια ισχύ στο οπλοστάσιό τους. Ο σύμβουλος έφυγε από τη συζήτηση πεπεισμένος πως ο Τραμπ είχε ήδη αποφασίσει να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, η ομάδα του προέδρου παρακολουθούσε στενά τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τηλεοπτικά πάνελ, αναζητώντας ενδείξεις για τη στάση των υποστηρικτών του απέναντι σε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις δηλώσεις του Τάκερ Κάρλσον, πρώην παρουσιαστή του Fox News, ο οποίος είχε εκφράσει έντονη αντίθεση στην αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν.

Whiteman AFB, Missouri.

B-2 Spirit bombers returning home from Iran after flying nearly 36 hours hours in Operation Midnight Hammer. pic.twitter.com/C3EGT27M1N

— Brick Suit (@Brick_Suit) June 22, 2025